Un printemps idéal pour les saumons sur l’île de Vancouver

Sur l’île de Vancouver, le débit de la rivière Cowichan est habituellement de 15 mètres cubes par seconde, mais, cette année, il semble y avoir le double en raison de la pluie et de la fonte des neiges.

Tom Rutherford, un biologiste spécialisé en eau douce de la Commission du bassin versant du lac Cowichan est agréablement surpris : Je suis ici depuis presque 30 ans et je n’ai jamais vu un printemps pareil . À son avis, les niveaux actuels de la rivière sont idéaux pour assurer le passage des saumoneaux vers l’océan.

« Avec un débit de 30 mètres cubes d'eau par seconde, c’est comme une autoroute. Ils n’ont qu’à descendre le courant vers l’estuaire, où ils souhaitent se rendre. » — Une citation de Tom Rutherford, biologiste de la Commission du bassin versant du lac Cowichan

À Ucluelet, Tom Balfour de l’Association de restauration Redd Fish souligne que la situation fait du saumon une proie moins facile.

Plus le niveau d'eau est élevé, plus il y a de l’espace , explique l’écologiste, c’est aussi plus dur pour les prédateurs d’attraper des jeunes poissons, ils peuvent mieux se cacher . Il ajoute que cela complique aussi la tâche des pêcheurs.

En temps normal, des bénévoles de l’Association de restauration Redd Fish doivent aider manuellement les saumons à sortir des flaques d’eau de la rivière asséchée, mais cette année, beaucoup moins de poissons ont besoin d’être débloqués.

Tom Balfour constate cependant qu’année après année, le travail des bénévoles se complique en raison des coupes de bois, dont les effets se répercutent sur la qualité des cours d’eau à proximité.

Des réserves pour l’été

Selon Tom Rutherford, si l’on voit le scénario de l’été dernier se répéter à coup de vagues de chaleur en juillet ou en août, l’accumulation de l’eau de pluie pourra prévenir l’assèchement de la rivière. Le déversoir du lac Cowichan aura des réserves d’eau qui seront rejetées dans la rivière plus tard cet été.

Il précise d’ailleurs que plusieurs partenaires cherchent à augmenter la capacité du déservoir en prévision des changements climatiques.

L’écologiste Tom Balfour estime pour sa part que la fonte des neiges lente et constante de cette année devrait garder l’eau fraîche, une condition optimale pour le saumon : La température dicte leur métabolisme, leur développement, leur mouvement et leur stress. C’est beaucoup d’aspects de la vie d’un poisson.

Des changements climatiques qui se font sentir

Ce printemps rassure les scientifiques, qui craignent les effets des changements climatiques sur la survie des bêtes. C’est très dur pour le saumon, n’est-ce pas? Car on a des débits très bas en été accompagnés de températures très élevées alors que le saumon aime l’eau froide , se désole Tom Rutherford.

Il précise que les grosses tempêtes de neige et les hivers plus chauds pèsent aussi sur le poisson.

« Je ne pense pas que nous allons voir beaucoup de printemps comme celui-ci, mais c’est agréable de pouvoir en profiter. » — Une citation de Tom Rutherford, biologiste, Commission du bassin versant du lac Cowichan

La tempête de neige de l’hiver dernier aurait d’ailleurs eu un impact négatif sur la survie des saumons, avec certains œufs qui auraient été emportés dans les débits très élevés.

Avec les informations d’Adam Van der Zwan