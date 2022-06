Berger recherché pour station de ski

L'offre d’emploi d’été se démarque sur le babillard local : Le préposé au bétail sera responsable de la garde d'un petit troupeau de chèvres utilisé pour l'entretien des arbustes et des herbes sur les pistes de ski et les sentiers , peut-on lire.

Le copropriétaire de la station de ski, Daniel Kardas, dit qu'il ne s'attend pas à ce qu’il y ait plusieurs candidats ayant de l’expérience.

Nous recherchons un éleveur de chèvres, ce qui est assez drôle quand on y pense vraiment. Parce que qui diable a été éleveur de chèvres, n'est-ce pas? Pas beaucoup. C'est un travail amusant. Il y a des parties sales , souligne-t-il.

Les responsabilités de l’emploi d'une durée de neuf semaines comprennent la conduite du troupeau d’une trentaine de chèvres vers de nouvelles zones de la montagne, le nettoyage de leur grange et de leur enclos, la surveillance de leur santé et d'autres tâches, selon les besoins .

Chargement de l’image Plusieurs chevreaux sont nés à Mount Baldy cet hiver, s'ajoutant à l'équipe d'entretien des espaces verts. Photo : CBC/Jon Thompson

Dans de rares cas, le candidat pourrait aussi être confronté à des loups, des coyotes, des lynx ou des ours.

M. Kardas souligne que la clôture que l'éleveur de chèvres déplacera à travers la montagne pour encercler les animaux est armée de 90 kilowatts d'électricité solaire pour freiner les prédateurs.

Mais les chèvres savent repérer le danger, assure-t-il.

Cela fait quatre ans que Daniel Kardas a acheté la propriété avec son frère Jason.

L'ancien membre de l'équipe nationale de saut à ski a construit plus de rails et de sauts.

En été, les deux propriétaires ont commencé à présenter des spectacles de musique et des courses de boue. Et l'endroit est tellement prisé pour les mariages qu'il est déjà entièrement réservé pour la saison.

Ces événements estivaux se déroulent dans un décor de verdure sur une pente de 4000 mètres, grâce notamment aux nutriments contenus dans le fumier de chèvres.

Daniel Kardas a d'abord loué le troupeau à un voisin avant d'acheter 19 chèvres l'année dernière. Maintenant que le troupeau a atteint 33 chèvres, il a besoin de renfort.

Chargement de l’image Daniel Kardas dit que les chèvres le suivent partout où il va, et il est convaincu que quiconque sera embauché établira la même relation avec les animaux. Photo : CBC/Jon Thompson

Ces chèvres me connaissent, donc elles vont me suivre. Maintenant, il s'agit d'entraîner cette nouvelle personne à connaître ces chèvres et à se rapprocher d’elles. Elles le reconnaîtront et finiront par la suivre , dit-il.

M. Kardas conseillera à la recrue éventuelle de garder des friandises dans ses poches pour nouer des relations.

Il ajoute que déplacer une tente en montagne pour s'abriter les jours chauds et ensoleillés aide à garder les chèvres à proximité.

Ce sera un peu d'enseignement, mais je pense que celui qui décrochera le poste va s'amuser. Et ce sera un bon entraînement physique, c'est certain, car bonne chance pour attraper une chèvre.

Le travail paie 15 $ de l'heure.

Avec les informations de CBC