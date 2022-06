La Piaule reçoit 450 000 $ de Québec pour mieux payer son personnel

L’annonce en a été faite lundi matin par le ministre Ian Lafrenière, au nom de son collègue Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. Le financement additionnel, qui a débuté pendant la pandémie, se prolongera jusqu’en 2026.

Oui, c’est de l’argent qui a d’abord beaucoup aidé pendant la pandémie, mais ça va permettre aussi de conserver les emplois dans le futur et de stabiliser la merveilleuse équipe de La Piaule pour les années à venir , estime Ian Lafrenière, ministre des Affaires autochtones.

Le président de La Piaule, Stéphane Grenier, se réjouit de cette annonce qui survient au moment où l’organisme doit faire des pieds et des mains pour conserver son personnel.

« Ce ne sont pas des salaires rocambolesques, mais c’est acceptable et ça permet à nos employés de ne plus vivre dans la pauvreté, note-t-il.

« Nous opérons désormais le centre de débordement et cet argent va permettre de stabiliser nos équipes pour développer le service dans le futur. » — Une citation de Stéphane Grenier, président de La Piaule

Pour mieux répartir la clientèle

Même si le besoin d’espace se fait moins sentir que pendant la pandémie, La Piaule estime que le centre de débordement conserve sa pertinence afin de mieux accueillir et répartir la clientèle itinérante. Cependant, Stéphane Grenier souligne que l’organisme veut sortir le site du sous-sol de l’église Saint-Sauveur.

Il y a un réel besoin, surtout en l’absence d’un centre de jour le matin, explique-t-il. On veut que ce site serve de centre de répit, ce qui va aider à la cohabitation au centre-ville. Mais d’être situé à l’église Saint-Sauveur, ça amène les gens à marcher vers La Piaule le matin et à s’approprier le centre-ville. On voudrait décentrer cet axe pour redonner de l’oxygène sur la 3e Avenue, ce qui va être bon pour les commerçants et les citoyens , souligne M. Grenier.