La RBQ tranche : les locataires de l’Hôtel Albert devront partir

Un avis d'éviction avait été délivré dans les dernières semaines au propriétaire de l'immeuble situé au coin des rues King Estrie et Bowen. Selon la Régie du bâtiment du Québec, l'endroit ne respecterait pas le Code du bâtiment entre autres au niveau de la sécurité incendie.

M. Cuggia soutient que c'est l'absence de porte coupe-feu qui pose problème. Toutefois, ces portes sont en commande, mais les délais pour les obtenir sont plus longs.

Selon les informations obtenues, aucune date n'a été fixée pour l'éviction des locataires, mais elle pourrait avoir lieu dès cette semaine . Aussi, des représentants de la RBQ seraient sur place lundi et mardi pour demander aux locataires de partir d'eux-mêmes. Mercredi, les autorités municipales iraient faire exécuter le jugement pour ceux qui n'auraient pas quitté l'Hôtel Albert.

Devant la peur d'être évincés, les locataires de l'Hôtel Albert étaient plus disciplinés selon le propriétaire. Par exemple, il ne détruisait plus systématiquement toutes les réparations qui étaient faites. Les entrées sont également libres de tous déchets et le système de sécurité incendie est fonctionnel. Tout n'est pas parfait, c'est sûr. Mais je sens une collaboration qu'il n'y avait pas avant , avait dit M. Cuggia.

Plus de détails à venir.