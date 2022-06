Les dépenses électorales des candidats de Saguenay vérifiées par Élections Québec

Le porte-parole de la Ville, Dominic Arseneau, confirme la présence des vérificateurs sur le terrain cette semaine. Il assure qu’il s’agit d’une visite de routine.

C’est la visite normale qui suit une élection. Leurs vérifications vont permettre l’émission des remboursements de dépenses aux candidats qui y ont droit. Ils vont vérifier les dossiers de candidats élus et d’autres qui ne l’ont pas été. C’est un processus normal du Directeur général des élections (DGEQ) , a-t-il expliqué.

Nous vérifierons par exemple les rapports pour lesquels la limite de dépenses électorales a été atteinte ou presque atteinte. Nous concentrerons également nos efforts sur les rapports avec un grand volume de dépenses, ce qui est souvent le cas dans les grandes villes, comme Saguenay. Nous pourrions aussi viser des rapports pour lesquels des irrégularités ont été soulevées, mais nos vérifications ne portent pas uniquement sur les rapports pour lesquels nous avons reçu des plaintes , a pour sa part indiqué la porte-parole d’Élections Québec.

Trois plaintes concernant des élus ont été déposées à Élections Québec, selon ce qu'a appris Radio-Canada. La porte-parole ne confirme ni n’infirme le dépôt de plaintes afin de respecter la confidentialité des plaignants et de ne pas nuire à la réputation des personnes visées.

En élection, nous faisons des visites sur le terrain pour assurer une cohérence entre la réalité terrain et le portrait dépeint par les partis dans leur rapport de dépenses électorales. Nous le faisons aussi dans un esprit de collaboration. Nous souhaitons faciliter le travail de rédaction du rapport de dépenses électorales, puisque les agents officiels peuvent alors nous poser leurs questions et nous pouvons leur proposer des façons de faire et des bonnes pratiques en matière de gestion des dépenses électorales , a expliqué la porte-parole d’Élections Québec, Julie Saint-Arnaud.

Il ne s’agit pas d’une visite surprise puisque la trésorière de Saguenay, Christine Tremblay, a été mise au courant de la venue des vérificateurs.

Si des irrégularités sont décelées, des enquêtes suivront. Leurs conclusions seront rendues publiques au moment opportun.

62 575 $ amassés par la mairesse Julie Dufour

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités encadre les dépenses électorales des élus. Elle permet aux donateurs de verser un maximum de 200 $ à un candidat lors d’une élection.

À titre d'exemple, la mairesse Julie Dufour a fait état d’entrées de fonds de 62 575 $, selon le rapport déposé à Élections Québec par son agent officiel. De ce montant, 24 975 $ provenaient de 136 donateurs. Cinq conseillers de Saguenay ont appuyé Julie Dufour financièrement. S'ajoutent à cela cinq emprunts de 5000 $ provenant d'autant de prêteurs, dont le conseiller Michel Potvin, qui a endossé la candidature de Julie Dufour. Une avance sur les revenus d'appariement et remboursement de dépenses électorales de 12 600 $ s'ajoute également aux revenus. La mairesse élue a déclaré des dépenses totalisant 47 294 $. Rien n’indique que ces dépenses font l’objet d’une attention particulière de la part des vérificateurs d’Élections Québec.