Cenovus vend sa part de Bay du Nord à BP

En échange, Cenovus acquiert les 50 % de participation de BP dans le site d’exploitation de sables bitumineux Sunrise. Si la transaction est conclue, Cenovus paiera également 600 millions de dollars et un paiement variable de 600 millions de dollars supplémentaires expirant après deux ans.

L’entreprise britannique se départit ainsi de tous ses actifs dans les sables bitumineux du nord de l’Alberta pour se focaliser sur la production extracôtière.

C’est une étape importante pour créer des activités plus concentrées, compétitives et résilientes au Canada. Bay du Nord ajoutera une ressource de large ampleur à notre portefeuille d’activités extracôtières à Terre-Neuve-et-Labrador , a indiqué Starlee Sykes, la vice-présidente de BP pour le Canada et le golfe du Mexique.

L’entreprise possède déjà six permis d’exploitation extracôtière dans la région.

Plus de production dans les sables bitumineux

De son côté, Cenovus espère que prendre le plein contrôle du site d’exploitation Sunrise lui permettra d’en améliorer l’efficacité. En appliquant les techniques de Cenovus, nous espérons augmenter la production tout en diminuant les coûts d'exploitation, de capital et l’intensité d’émissions de gaz à effet de serre , a affirmé le président de l’entreprise, Alex Pourbaix, dans un communiqué.

La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de l’année.

La norvégienne Equinor possède également 65 % du projet Bay du Nord. Si le gouvernement fédéral a donné son feu vert, le groupe Écojustice a déposé une poursuite pour remettre en cause cette approbation.

Le coût total du projet est estimé à 16 milliards de dollars et la production devrait commencer d’ici la fin de la décennie.