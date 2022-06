L’enquête du coroner sur le décès de Riley Fairholm commence

C'est Me Géhane Kamel qui préside l'enquête qui doit faire la lumière sur les causes et les circonstances du drame et formuler, s’il y a lieu, des recommandations.

Les audiences se déroulent jusqu'au 20 juin au palais de justice de Sherbrooke. Neuf jours d'audience sont prévus.

La mère de Riley Fairholm, Tracy Wing, doit témoigner lundi, alors que des représentants de la Sûreté du Québec sont à l'horaire mardi et mercredi.

Un mandat précis

Cette première journée de l’enquête était surtout l’occasion d’installer les règles et les mandats des prochains jours.

Me Géhanne Kamel a commencé par rappeler que son mandat ne vise aucunement à résoudre l’enquête ni à désigner les responsabilités dans ce dossier.

Il sera plutôt question de faire de la prévention , et d’identifier quels sont les faits évitables ou susceptibles d’être contrôlés lors des interventions à venir.

La coroner affirme vouloir éviter que d’autres personnes perdent la vie dans le cadre d’une intervention policière de ce type.

« Et ce, afin de faire la lumière sur les circonstances entourant le décès, d'identifier les facteurs contributifs, et de formuler s’il y a lieu des recommandations pour une meilleure protection de la vie humaine. » — Une citation de Me Géhane Kamel

Journées possiblement éprouvantes

La coroner Me Kamel a rappelé qu’il faudra faire preuve de respect durant le déroulement des audiences, puisque cette enquête porte une charge émotive particulièrement forte.

Dans les prochains jours, des témoins et des experts défileront à la barre afin de présenter des preuves qui permettront de trouver des pistes de solutions, des aménagements et des changements praticables et concrets .

Un dispositif de sécurité a été installé à l’entrée du palais de justice et sera probablement en place tout le long du processus d’enquête auprès du coroner. L'avocate Nadine Toulon a informé que des menaces de mort venant de personnes extérieures au dossier avaient été proférées contre des policiers. Selon elle, le dispositif de sécurité est donc nécessaire afin d'éviter les débordements.

Avec les informations de Guylaine Charette