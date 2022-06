Début de la grève des avocats de l’aide juridique

Les avocats de la défense qui acceptent des mandats de l’aide juridique ont entamé lundi matin une grève de deux jours. Ils manifestent dans plusieurs villes du Québec afin d’obtenir une refonte de l’aide juridique et de meilleures rétributions.

Plusieurs avocats en pratique privée sont notamment sortis devant les palais de justice de Québec, de Montréal et de Gatineau.

La présidente de l’Association des avocats de la défense de Québec, Me Dominique Cantin, affirme que 75 % de ses dossiers proviennent de l’aide juridique.

Faible rétribution

Elle dénonce la faible rétribution des avocats. Pour la défense d’une personne accusée d’une infraction sommaire, c’est-à-dire d’un crime comme un vol d’une valeur de moins de 5000 $ ou encore de conduite avec les facultés affaiblies, l’avocat de l’aide juridique reçoit 415 $.

C’est pour faire tout le dossier, incluant une journée de procès. Ça comprend aller aux comparutions, avoir des négociations avec la poursuite, étudier notre preuve, évaluer si on a besoin de compléments, faire les compléments. Juste pour les rencontres client, ça peut prendre facilement cinq, six heures , explique Me Cantin.

Chargement de l’image Des avocats ont manifesté le 9 juin 2022 devant le palais de justice de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

La rétribution n’est pas beaucoup plus élevée dans le cas des accusations plus graves. Les avocats de l’aide juridique reçoivent 600 $ pour l’ensemble du dossier.

Dès qu'on tombe sur un dossier qui est le moindrement complexe, une personne peut facilement appeler 10, 15, 20 avocats pour essayer de trouver quelqu'un qui va prendre son dossier. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que les gens abandonnent la profession , affirme Me Cantin au micro de l’émission matinale Première heure.

Plusieurs départs

Avant la pandémie, l’Association des avocats de la défense de Québec comptait 150 membres. Aujourd'hui, ils sont 90. Selon sa présidente, la majorité était tannée du mode de rémunération. Plusieurs se dirigent vers d'autres domaines du droit.

Un groupe de travail a été formé en 2020 pour étudier tout le fonctionnement de l’aide juridique. Ses conclusions viennent d’être transmises au ministre de la Justice.

Le rapport final est sorti lundi de la semaine dernière. Il recommande une refonte complète de la manière de fonctionner. On veut que le gouvernement s'engage à le mettre en application avec un échéancier , souligne Me Cantin.

Pour un meilleur accès

La réforme pourrait permettre une meilleure rémunération des avocats, mais aussi favoriser un plus grand accès à l’aide juridique et faciliter l’accès aux documents légaux.

Pour le moment, plusieurs personnes qui n’ont pas accès à l’aide juridique, mais qui n’ont pas les moyens de se payer un avocat, choisissent de se défendre elles-mêmes.

Souvent, il va y avoir plein de remises pour que la personne tente de se trouver un avocat. Les juges, les greffiers et les avocats doivent les assister. Ça met une pression supplémentaire sur le système , mentionne Me Cantin.

Malgré les problèmes qu’elle soulève, l’avocate n’a pas l’intention d’abandonner l’aide juridique.