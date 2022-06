Que voir, que faire cet été en Colombie-Britannique?

Entre spectacle de cirque, concerts en plein air et festival de murales, l’offre culturelle abonde en Colombie-Britannique cet été.

Voici quelques idées d’événements à inscrire sur votre itinéraire de voyage en cette saison estivale.

OVO, du Cirque du Soleil

Après Victoria et Kelowna, c'est au tour de Prince George d’accueillir le spectacle OVO, du Cirque du Soleil.

OVO, qui signifie œuf en portugais, plonge les spectateurs dans le grouillant écosystème des insectes qui travaillent, jouent, luttent et se courtisent dans une perpétuelle explosion de mouvements.

Créé à Montréal en 2009, le spectacle OVO, qui regroupe une cinquantaine d’artistes, est présenté du 30 juin au 3 juillet au CN Centre de Prince George.

Vancouver Island Musicfest

Chargement de l’image Le chanteur et musicien nigérian Femi Kuti donnera un spectacle au Vancouver Island Music Fest. Photo : Getty Images / Photo by Fabrice Coffrini

Le Vancouver Island Musicfest est considéré comme l’un des plus anciens festivals de l’île de Vancouver.

Créé en 1997, ce chaleureux festival qui se tient dans la vallée de Comox présente chaque été une riche programmation regroupant tant des artistes étrangers que de des artistes issus de la région.

Au programme cette année : le légendaire guitariste de blues Taj Mahal, le maître de l’afrobeat Femi Kuti et la guitariste de blues montréalaise Cécile Doo-Kingué.

Le Vancouver Island Music Fest se tient du 8 au 10 juillet.

Pour plus de détails : Vancouver Island Musicfest  (Nouvelle fenêtre)

Splash Around Town

Chargement de l’image Le chanteur Steven Page Photo : Courtesy of artist

Après deux années d’absence, Victoria Symphony revient avec Splash Around Town : Symphony in the Summer Festival, un grand événement musical présenté aux quatre coins de la capitale.

Tous les genres musicaux y sont célébrés en la présence d’artistes tels l’icône du jazz Dee Daniels ou encore le groupe québécois de musique ancienne La Nef.

Le concert de clôture sera assuré par Steven Page, l’ancien chanteur de Barenaked Ladies, qui sera accompagné pour l’occasion par Victoria Symphony dans un concert extérieur présenté devant le Parlement.

Splash Around Town : Symphony in the Summer Festival a lieu du 22 au 31 juillet à Victoria.

Pour plus de détails : Splash Around Town  (Nouvelle fenêtre)

Kaslo Jazz Fest

Chargement de l’image Le Festival de jazz de Kaslo se tient du 29 au 31 juillet. Photo : Louis Bockner

S’il y a un festival qui rime avec été, c’est bien le Festival de jazz de Kaslo, dans les Kootenays, reconnu pour sa scène flottante autour de laquelle les festivaliers, depuis la plage ou leur embarcation, peuvent écouter de la musique tout en se prélassant au soleil.

Au programme de ce 29e festival : la chanteuse afro-américaine blues et gospel Valerie June, la formation saskatchewanaise folk-bluegrassThe Dead South et la chanteuse folk Frazey Ford, anciennement du groupe The Be Good Tanyas.

Le Festival de jazz de Kaslo se tient du 29 au 31 juillet.

Pour plus de détails : Kaslo Jazz Fest  (Nouvelle fenêtre)

Le Festival des arts littéraires de la Sunshine Coast

Chargement de l’image La journaliste et animatrice de CBC Shelagh Rogers est l'une des personnes invitées du Sunshine Coast Festival of the Written Arts. Photo : Radio-Canada

Le Sunshine Coast Festival of the Written Arts qui célèbre son 40e anniversaire cette année, est le plus ancien festival du genre au Canada.

Parmi les invités cette année, notons Shelagh Rogers, journaliste et animatrice à CBC , ainsi que l’artiste canadien Ivan E. Coyote, écrivain et défenseur des LGBT ayant remporté de nombreuses distinctions pour ses nouvelles, romans et films.

Le festival présente également une soirée hommage à Lee Maracle, écrivaine et activiste autochtone britanno-colombienne décédée en novembre dernier.

Le Sunshine Coast Festival of the Written Arts se tient du 11 au 14 août au Rockwood Centre, de Sechelt.

Pour plus de détails : Sunshine Coast Festival of the Written Arts  (Nouvelle fenêtre)

Festival international des murales de Nelson

Chargement de l’image Un artiste à l'oeuvre dans le cadre du Festival international des murales de Nelson. Photo : Ingrid Love

Au cours des cinq dernières années, des murales colorées sont apparues aux quatre coins de la charmante ville de Nelson grâce à son Festival international des murales.

Au moins sept nouvelles œuvres s’ajouteront à la collection cet été grâce au talent d’artistes canadiens et étrangers tels que l’Australienne STYNA et l’Ottavien Dom Laporte.

À la création de ces murales s’ajoute une série d’activités gratuites telles des concerts, des spectacles et des ateliers pour enfants.

Le Festival international des murales de Nelson est présenté du 12 au 14 août.

Pour plus de détails : Nelson International Mural Festival  (Nouvelle fenêtre)