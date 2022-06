Le retour des bals de finissants

À la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault, c'est un moment important qui marque la fin de leur parcours scolaire.

Chargement de l’image À la polyvalente Thomas-Albert, un local est utilisé pour entreposer des robes portées par des étudiants d'anciennes cohortes afin d'aider les étudiantes qui en ont besoin. Anabele Leclerc et Claudie Ladouceur ont déjà choisi leurs tenues, mais elle ne veulent pas les dévoiler avant le grand jour. Photo : Radio-Canada

Quand même c'est important parce qu'on a toujours voulu [ça]. C'est comme un moment attendu depuis qu'on est tellement jeune. C'était une grosse partie de notre douzième année, c'est vraiment spécial puis c'est vraiment le fun qu'on puisse [l’avoir] cette année , indique Anabele Leclerc.

Il y avait de l'incertitude pour la plupart des élèves. C'est seulement au milieu de leur année scolaire que les finissants de cette année ont appris qu'un bal aura lieu à la fin du mois de juin.

Claudie Ladouceur a vu sa soeur obtenir son diplôme l’an dernier sans avoir droit à une grande fête. Elle espérait que les choses soient différentes pour elle.

Chargement de l’image Claudie Ladouceur était inquiète à savoir s'il y aurait un bal ou non cette année. Photo : Radio-Canada

Je ne voulais absolument pas que ça nous arrive parce qu'au début de l'année on était à la maison une couple de semaines [et on se demandait] : "Ah on va tu en avoir un, on ne va pas en avoir un?" , se demandait-elle.

Elle pense que cette fête sera une bonne façon de clôturer un parcours scolaire, avis que partage la directrice adjointe de la polyvalente Claire Desjardins.

Pour certains de nos élèves, c'était un must have puis de savoir, pour eux, qu'ils étaient dans l'inconnu, l'incertitude [...] ça les troublait. Ils venaient me voir régulièrement pour savoir s'il y allait y avoir un bal.

Se retrousser les manches

À Edmundston, à la Cité des Jeunes A.M. Sormany, les élèves préparent les festivités avec enthousiasme. Ils ont dû se retrousser les manches.

Au conseil des élèves, plusieurs jeunes participent à l’organisation de la fête.

J'ai pas mal passé des nuits blanches dans les dernières semaines pour tout organiser ça là, mais je pense qu'on va être content du résultat , indique le vice-président Marc-André Dionne.

Chargement de l’image Marc-André Dionne est prêt avec cet ensemble pour le grand jour. Photo : Radio-Canada

Et comme les bals riment avec certains rituels, plusieurs élèves sont anxieux et veulent s’assurer que tout sera parfait selon la présidente du conseil des élèves Magalie Albert.

On a toutes des rendez-vous dans les prochaines semaines! Faire les ongles, il y en a qui font du [bronzage], les cheveux…On va probablement tous se rencontrer ensemble et prendre des photos avant , dit-elle avec fébrilité.

Marc-André Dionne avoue vouloir se démarquer lui aussi lors du bal de son école.

Moi j'ai choisi une couleur que je crois que ce n'est pas tous les garçons vont mettre parce que je voulais ressortir des autres , affirme-t-il.

C'est le 23 juin que les élèves des deux polyvalentes auront leur bal de fin d'année.

D'après un reportage de Mathilde Pineault