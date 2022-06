Variole du singe à Ottawa : attention à la stigmatisation, disent des experts

Le coordonnateur de consommation sécuritaire pour le BRAS Outaouais et sexologue, Alexandre Albert, remarque que chez les hommes qu’on rejoint au BRAS , il y a plus d’inquiétude .

Ils se sentent un peu désemparés devant la situation, parce qu’ils ne savent pas trop où aller, les informations ne sont pas trop claires par rapport au mode de transmission , dit-il en entrevue à l'émission Les Matins d'ici, en ajoutant que certaines personnes peuvent ne pas savoir leur statut par rapport à la variole simienne .

Cette combinaison de facteurs complique le fait d’adapter ses comportements pour éviter de contracter le virus. Afin d’éviter la stigmatisation, il y en a beaucoup qui vont un peu plus se cacher ou essayer de changer leur comportement .

Chargement de l’image Le Bureau régional d'action sida (BRAS) Outaouais dit voir plus d'inquiétude en lien à la variole simienne chez les hommes rejoints par l'organisme (archives). Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Il peut être également plus difficile de transmettre ce message de prévention, notamment aux hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, selon Alexandre Albert, puisqu’il s’agit d’une communauté qui a été longuement stigmatisée par le VIH et qui se sent un peu dans la même situation avec cette nouvelle variole .

Contrairement à la crise du VIH /SIDA, Alexandre Albert soutient que, dans le contexte de l’apparition de la variole simienne, des méthodes de prévention et des campagnes de vaccination ont été mises en place, dont certaines pour les contacts étroits et d’autres auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.

« On sait que plus on stigmatise, moins les gens vont aller se faire dépister, moins les gens vont prendre en charge leur santé. On est capable de remettre ça en contexte et les gens sont capables de le voir, surtout quand on énumère les comportements à risque, on se rend compte que ce n’est pas juste un groupe qui va avoir ces comportements-là, mais c’est pas mal tout le monde. » — Une citation de Alexandre Albert, sexologue et coordonnateur de consommation sécuritaire pour le BRAS Outaouais

Cette prévention et cette volonté de discuter de la variole simienne se distinguent de l’époque de la crise du VIH /SIDA, selon lui, où on essayait de cacher ça et où on essayait de dire : "cela appartient juste aux hommes gais" .

Un virus qui n’est pas inconnu

Le Dr Hugues Loemba, qui est virologue, médecin chercheur, médecin de famille et professeur agrégé à l’Université d’Ottawa, insiste sur le fait que tout le monde peut être infecté par le virus causant la variole simienne.

Il s'agit simplement du fruit du hasard que des hommes ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes aient été infectés par la maladie. Au final, quiconque qui est en contact étroit avec une personne contaminée peut contracter la variole simienne.

« Il faut surtout éviter de faire l’amalgame, parce qu’on a vu ça avec le VIH . Il y a eu trop d'amalgames. On a pointé du doigt certaines communautés pour rien [...]. Tout le monde peut être infecté par cette maladie. » — Une citation de Dr Hughes Loemba, virologue, médecin chercheur, médecin de famille et professeur agrégé à l’Université d’Ottawa

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) la transmission du virus de la variole du singe d’une personne à l’autre se fait par un contact étroit avec des lésions, des liquides organiques, des gouttelettes respiratoires et des matériaux contaminés, comme la literie , est-il indiqué sur l'une de leurs pages web à ce sujet  (Nouvelle fenêtre) (lien externe).

« Le risque de contracter la variole du singe ne se limite pas aux personnes sexuellement actives ni aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Quiconque a un contact physique étroit avec une personne infectieuse risque de contracter la maladie. » — Une citation de Extrait tiré du site web de l'Organisation mondiale de la santé

Le Dr Loemba raconte en entrevue à l’émission Les matins d’ici que le tout premier cas a été découvert chez un singe de laboratoire en 1958, au Danemark, mais que la maladie a été détectée en 1970, en République démocratique du Congo.

Les symptômes de la variole simienne ressemblent un peu aux symptômes de la variole humaine , une maladie éradiquée en 1979, mais c’est beaucoup plus léger que la variole et la maladie est moins létale aussi que par rapport à la variole humaine .

Chargement de l’image Le virologue Hugues Loemba de l'Hôpital Montfort à Ottawa (archives). Photo : Photo fournie par le Dr Hugues Loemba

Pour la variole simienne, le Dr Loemba indique que la période d’incubation peut s’étendre entre une à trois semaines. Deux ou trois jours après l’exposition au virus, dit-il, des symptômes généraux peuvent commencer à faire leur apparition, c’est-à-dire de la fièvre, des ganglions enflés, des douleurs musculaires et de la fatigue.

Puis, vers la fin de la première semaine et le début de la deuxième semaine, la personne contaminée peut avoir des éruptions cutanées, constituées de pustules, qui commencent à apparaître au visage, notamment près de la bouche, suivi de démangeaisons, de l’ouverture des pustules qui vont s’ulcérer et qui rejetteront un liquide biologique.

Bien que le contact physique avec ce liquide biologique, avec ces éruptions cutanées ou même avec la literie d’une personne contaminée peut augmenter le risque de contracter le virus, celle-ci peut être contagieuse dès les premiers jours, selon le Dr Loemba.

Quiconque voyant l’apparition de pustules sur son corps devrait contacter la santé publique et voir un professionnel de la santé afin d’obtenir un diagnostic, affirme le Dr Loemba, puis, on va faire une histoire épidémiologique pour voir si [la personne] a été exposée à quelqu’un qui avait la variole du singe .