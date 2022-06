Une étude de faisabilité sur un projet de logements dans l’église de Forestville

Suite à une rencontre avec les paroissiens en 2020, ils nous demandaient de trouver une nouvelle fonction à l’église, par exemple de faire des logements. Avec un employé de la ville de Forestville, ils ont proposé de lancer une étude de faisabilité , explique le président du conseil de la Fabrique Saint-Luc, Claude Huard.

L’étude déterminera s’il est possible de créer des logements dans l’église et quel montant sera accessible sous forme de subvention. Si elle est réalisée, les résultats de l’étude devraient être connus d’ici six à huit mois, selon Claude Huard, qui est à la tête du conseil depuis deux mois.

En mars dernier, l'ancienne présidente du conseil de la fabrique, Johanne Tremblay, craignait de devoir mettre la clé sous la porte si une nouvelle vocation n'était pas développée pour l'église.

« Étant donné le manque de logements ici dans la région, cette étude-là va déterminer si on peut avoir droit à une subvention pour pouvoir transformer l’église en logements, la partie d’en haut. » — Une citation de Claude Huard, président du conseil de la fabrique Saint-Luc de Forestville

Pour le moment, seuls les étages supérieurs sont concernés par le projet de logements. Le conseil de la fabrique aimerait conserver un lieu de culte dans le sous-sol.

Tout dépendamment de l’étude de faisabilité qui va se faire, ils vont peut-être avoir besoin l’église au complet, on ne le sait pas , lance-t-il en entrevue au micro de Bonjour la Côte.

Selon Claude Huard, un organisme de gymnastique aurait déjà montré de l’intérêt pour louer un espace dans l’église une fois transformée.

Le conseil de la fabrique multiplie les événements afin de conserver les finances de l'église à flot. Claude Huard rappelle également que le stationnement de l'église et le presbytère sont également loués afin de les rentabiliser.

Contrairement à ce qui avait été prévu au printemps, le conseil de fabrique prévoit organiser une rencontre citoyenne lorsque les résultats de l’étude seront publiés. L’assemblée publique qui devait avoir lieu en juin a donc été annulée.