Des vélos pour aider les réfugiés ukrainiens à s’intégrer à Ottawa

Pour elle, c’était une première, encore une autre, tout comme son récent aller simple au Canada pour fuir l’Ukraine en guerre.

Julia Karapira et son partenaire Andrew Hordiienko, qui ont fui Marioupol, ont reçu des vélos.

Elle n'est pas la seule dans sa situation.

Julia Karapira fait partie de la centaine d’Ukrainiens à Ottawa qui apprennent à découvrir leur nouvelle ville en circulant sur deux roues, grâce aux vélos recueillis par un groupe de bénévoles.

Même si elle s’est blessée au menton en tombant, Julia Karapira voit son vélo comme une bénédiction.

C’est fantastique. Je me sens privilégiée de pouvoir découvrir la ville, et me déplacer sans me perdre toute seule , se réjouit-elle.

C’est l’Ottavienne Maureen Adamache qui a eu l’idée de cette collecte. Tout le monde mérite d'avoir un vélo , s’est-elle dit – particulièrement après avoir constaté que plusieurs réfugiés n’avaient pas de permis de conduire ni d’accès à un véhicule.

« Tout le monde mérite d'avoir un vélo », s'est dit Maureen Adamache, qui a eu l'idée de faire la collecte de vélos.

Lorsque la guerre a commencé, Maureen Adamache a fait appel à ses amis pour accueillir les réfugiés. Le groupe s’est mis à publier des messages sur les réseaux sociaux pour voir qui aurait un vélo, un casque ou d’autres accessoires à donner.

Grâce à d’autres bénévoles trouvés sur Facebook, le groupe a créé un guide de sécurité en vélo, en russe et en ukrainien.

Des bénévoles ont créé un guide sur la sécurité à vélo en russe et en ukrainien.

Maintenant, chaque samedi depuis près de trois mois, des bénévoles qui font l’entretien de vélos et des Ukrainiens qui commencent un nouveau chapitre à Ottawa se rencontrent dans la cour de Maureen Adamache, près du parc Britannia. En tout, 150 vélos ont été recueillis, et 112 ont été donnés.

Chaque samedi, des bénévoles et des Ukrainiens affluent chez Maureen Adamache.

Ce sont surtout les personnes âgées et les jeunes mères qui en veulent un, ajoute Mme Adamache. La plupart d’entre eux habitent dans des familles d’accueil.

[Ces bicyclettes] leur donnent de l’indépendance. Elles leur permettent d’aller chez le médecin ou à l’église sans avoir à demander à leurs hôtes de les y conduire , détaille-t-elle.

Un sentiment de liberté

Pour Igor Zosymenko, qui vient d’arriver d’Ukraine, recevoir son vélo a été le début de quelque chose de plus grand.

Une semaine après avoir reçu son vélo, Igor Zosymenko est revenu aider le groupe de Maureen Adamache en tant que bénévole.

Je pourrais mettre toute mon énergie à chercher un emploi et un logement sans penser au transport , nuance-t-il. Mais sa première randonnée l’a plongé dans ses souvenirs de Dnipro, où il pouvait passer des étés à pédaler avec des amis et des membres de sa famille.

Une semaine plus tard, Igor Zosymenko retournait aider Maureen Adamache en tant que bénévole.

Après avoir vécu le traumatisme de la guerre, l’Ukrainien veut aider d’autres réfugiés à se sentir comme lui : libre , dit-il.