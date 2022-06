Le niveau du lac Kénogami inquiète des citoyens

Le conseiller municipal du secteur, Jimmy Bouchard, parle d’un niveau de 15 cm plus haut que la normale.

On nous dit que tout est sous contrôle, mais ça me préoccupe et ça méritait quelques vérifications , a expliqué Jimmy Bouchard, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Chargement de l’image Le conseiller municipal, Jimmy Bouchard, précise que le règlement sera resserré. Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

La hauteur du lac est mesurée aux barrages Pibrac et du Portage-des-Roches Nord.

La situation inquiète plusieurs riverains.

Depuis le déluge, c’est arrivé à trois ou quatre reprises que le lac Kénogami est monté plus haut que la médiane et qui s’approchait même du maximum. J’ai eu des téléphones de citoyens inquiets ce week-end. Ils étaient inquiets pour leurs installations et leurs résidences. Selon ce qu’on nous a dit au Centre d’expertise hydrique, ça ne semble pas les préoccuper plus qu’il ne le faut , rapporte Jimmy Bouchard.

Le conseiller continue de suivre le dossier et ajoute que le centre des mesures d’urgence de Saguenay est aussi aux aguets.

Saguenay vérifier ces choses-là, mais ça reste quand même le Ministère qui a le contrôle du lac , poursuit-il.

Jimmy Bouchard invite les riverains inquiets à communiquer avec la Ville s’ils souhaitent obtenir plus d’informations.

Avec Frédéric Tremblay