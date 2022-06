Un assureur paie la dette de 35 000 $ d’une mère étudiante internationale au Manitoba

Mère de trois enfants et étudiante internationale au Manitoba jusqu’à tout récemment, Ololade Fashina n’aura plus à s’inquiéter de sa dette médicale de 35 000 $. Son assurance privée a accepté rétroactivement de payer le montant après que Mme Fashina ait partagé son histoire aux médias.

Je ne fais même pas autant d’argent en une année , explique-t-elle.

Jusqu’à vendredi dernier, Ololade Fashina devait des dizaines de milliers de dollars pour avoir accouché entre le moment où son assurance étudiante est arrivée à échéance et l’arrivée son permis de travail.

En janvier 2021, alors qu’elle était enceinte de son troisième enfant depuis 29 semaines, Ololade Fashina a visité une clinique médicale pour un examen. Les médecins ont remarqué que le bébé était à risque et qu’elle devait être hospitalisée, faute de quoi le bébé pourrait mourir avant de naître.

La mère originaire du Nigéria avait gradué de l’Université du Manitoba en octobre 2020 et son assurance étudiante était valide jusqu’à la fin de cette année, après quoi elle était sans couverture médicale jusqu’à l’arrivée de son permis de travail.

Or, à cause de la pandémie de COVID-19, Mme Fashina attendait toujours de recevoir son permis lorsqu’elle a été hospitalisée en janvier 2021. Elle savait alors qu’elle n’avait pas d’assurance.

« Le docteur m'a dit que le bébé était en danger. » — Une citation de Ololade Fashina

La mère est donc restée à l’hôpital Saint-Boniface pendant huit jours avant de donner naissance à son fils, Ayodeji. Elle a reçu son permis de travail cinq jours plus tard.

En moins d’un mois, les factures sont arrivées. Ololade Fashina devait plus de 33 000 $ pour son séjour à l’hôpital et plus de 1000 $ pour sa visite en clinique médicale. Cette facture allait toucher mes trois enfants. Ils n’auraient pas la vie que je veux leur donner , dit-elle.

Après avoir consulté un avocat, elle a contacté CBC /Radio-Canada qui a ensuite sollicité un commentaire de la Croix Bleue du Manitoba, qui assure des étudiants internationaux.

L’assureur a confirmé vendredi dernier à CBC/Radio-Canada qu’il couvrirait les frais médicaux rétroactivement.

C’est une situation extrêmement unique et la Croix Bleue du Manitoba sympathise avec Mme Fashina , écrit le directeur des ventes de l’organisation, David Tompkins.

C’est un soulagement pour Ololade Fashina. J’étais tellement inquiète. C’est le plus beau jour de ma vie , lance-t-elle.

Une couverture universelle

La coordonnatrice de campagne du chapitre manitobain de la Fédération canadienne des étudiants, Judith Oviosun, explique qu’il y avait auparavant des mesures de protection pour combler les écarts comme celui vécu par Ololade Fashina.

Quand les étudiants internationaux avaient une couverture médicale universelle, c’était facile d’accéder aux soins de santé comme tout le monde [...] Il n’y avait jamais de problèmes, comme avoir à payer d’énormes sommes d’argent pour recevoir des soins , affirme Mme Oviosun.

Toutefois, le gouvernement progressiste-conservateur du Manitoba a mis fin à cette couverture en 2018, estimant avoir ainsi économisé 3,1 millions de dollars. Depuis, les étudiants internationaux doivent payer pour une assurance via la Croix Bleue du Manitoba.

Un porte-parole du ministère de la Santé du Manitoba a affirmé à CBC/Radio-Canada qu’il existe une couverture universelle pour les étudiants internationaux qui permet une extension de la couverture médicale en cas d’écart entre l’échéance d’une assurance et la réception d’un permis de travail.

La ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon, a refusé une demande d’entrevue.

Son porte-parole, Draper Houston, a pour sa part répondu qu’il serait inapproprié de commenter la situation de Ololade Fashina. Il n’a pas confirmé si le gouvernement manitobain entendait remettre en place la couverture universelle complète pour les étudiants internationaux.

Avec les informations de Kristin Annable