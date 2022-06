Cinq millions pour la protection du chemin du Grop-Cap

Québec et la Municipalité avaient conclu une entente sur les travaux de protection de ce secteur de la route 199. Il ne restait qu'à en connaître le montant et les modalités.

La surprise est que Québec assumera la totalité de la facture des travaux de protection du chemin du Gros-Cap.

La ministre Guilbault explique que c'est parce que les travaux seront financés dans le Cadre pour la prévention de sinistres (CPS) que la Municipalité des Îles-de–la-Madeleine n’aura rien à débourser.

Québec estime que la Municipalité des Îles a déjà versé sa contribution à la lutte contre l’érosion puisqu’elle a déjà utilisé ce même programme pour financer les travaux de recharge de la plage du Site historique de La Grave et ceux de la falaise de Cap-aux-Meules.

La part municipale avait alors été fixée à 2,5 millions pour ces deux chantiers et celle de Québec à 11,9 millions. Ottawa avait aussi contribué.

Une lutte à long terme

Les besoins sont grands aux Îles-de-la-Madeleine, on y va par priorisation, selon le plus urgent. Il y a d’autres secteurs qu’il va falloir protéger à moyen et long terme, a commenté la ministre Guilbeault qui se dit très consciente des impacts de l’érosion aux Îles-de-la-Madeleine.

« C’est une bataille que nous entendons poursuivre de concert avec la Municipalité, dont je souligne la proactivité à cet égard. » — Une citation de Geneviève Guilbault, ministre responsable de la Sécurité publique.

Chargement de l’image Aux Iles, le sentier du Littoral est impraticable plusieurs endroits en raison de l'érosion côtière (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le chemin du Gros-Cap constitue un axe routier important puisqu’il est l’unique voie d’accès pour trente résidences et une installation de traitement d’eaux usées.

Le montant de 5 millions de dollars servira à protéger ces bâtiments et les infrastructures municipales dont la valeur totale est évaluée à 6,3 millions de dollars.

Les travaux toucheront aussi un segment de route et de conduite d’aqueduc et d’égout d’environ 900 mètres.

Le chantier s’échelonnera jusqu’en 2025.

Avec les informations d'Isabelle Larose