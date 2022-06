Le seul candidat en lice pour le poste de vérificateur général de Saguenay se désiste

C’est donc un retour à la case départ pour les membres de la commission des Ressources humaines, qui ont été forcés de relancer le processus.

Un mandat a été confié à des chasseurs de têtes de la région de Montréal qui tenteront de dénicher la perle rare.

La vérificatrice générale de Saguenay, Sylvie Jean, a pris sa retraite le 30 avril après un mandat de sept ans, dans la foulée du dépôt d’un rapport dévastateur sur la Société de transport du Saguenay.

La Loi sur les cités et villes oblige les municipalités de plus de 100 000 habitants à avoir un vérificateur général. Lors d’une vacance, la loi stipule qu’une personne doit être nommée à ce poste au plus tard lors de la première séance du conseil municipal suivant le départ. Cette assemblée a eu lieu le 3 mai.

Le président de la commission, le conseiller baieriverain Martin Harvey, a expliqué que le recrutement est ardu puisque les candidats sont extrêmement rares. D’autres villes du Québec font face au même problème, selon Martin Harvey.

Le bureau du vérificateur général détient un budget de 500 000 $ annuellement. Le salaire du VG est d’au moins 150 000 $ par année.

Ça prend beaucoup de compétences et ce n’est vraiment pas facile à trouver. Les règles du ministère [des Affaires municipales et de l’Habitation] sont très strictes. On ne peut pas embaucher quelqu’un qui a fait des affaires avec la Ville au cours des quatre dernières années , a résumé Martin Harvey.

Pour être considérés pour un poste de vérificateur général, les candidats doivent détenir le titre de comptable professionnel agréé (CPA).

Plus facile de recruter un directeur général

Tout indique que les démarches de recrutement pour pourvoir le poste de directeur général, le plus haut fonctionnaire de Saguenay, seront beaucoup plus simples.

Martin Harvey précise qu’une semaine seulement après l’ouverture du concours, plusieurs personnes se sont montrées intéressées. La date butoir pour les mises en candidature a été fixée au 26 juin.