Fortes pluies dans la région de Calgary et le Kananaskis

Les fortes pluies, parfois verglaçantes, qui s'abattent sur les régions entourant Calgary pourraient dépasser la moyenne mensuelle habituelle, mais ne devraient pas provoquer d'inondations majeures, selon le météorologue Kyle Brittain. La province a publié un avertissement d'inondation pour la rivière Bow entre Banff, Canmore et Exshaw.

Selon Environnement Canada, il pourrait tomber jusqu'à 150 millimètres de pluie à Calgary d'ici mercredi, ainsi que sur les contreforts et les pentes orientales des montagnes Rocheuses.

Kyle Brittain, chef du bureau de l'Alberta pour le Weather Network, ne s'attend cependant pas à ce que les pluies provoquent de graves inondations.

Les sécheresses historiques dans le sud de la province ont laissé beaucoup de place dans le sol pour absorber l'humidité, explique-t-il.

Bonne nouvelle pour les agriculteurs

Selon le météorologue, les fortes précipitations rassureront beaucoup d’agriculteurs.

« Il semble que ce sera une pluie à un million de dollars pour les producteurs agricoles du sud de l'Alberta. Cela pourrait donc vraiment changer la donne pour notre saison des cultures. » — Une citation de Kyle Brittain, chef du bureau de l'Alberta pour le Weather Network

Les conditions qui ont conduit à des inondations majeures dans certaines parties de la province en 2013 ont été causées à la fois par une quantité plus élevée de précipitations, plus de 300 mm dans certaines parties de la province, et par des tempêtes simultanées rapprochées, raconte le météorologue.

Si nous avons une autre grosse tempête après celle-ci, alors nous devrons commencer à examiner les préoccupations liées aux inondations , souligne-t-il.

Pour l'instant, il faut s'attendre à des rivières remplies, avec des niveaux d'eau élevés arrivant à Calgary par les rivières Bow et Elbow.

La Ville est préparée

Dimanche, la Ville de Calgary a publié un avis de navigation pour la rivière Elbow, en raison d’une prévision de pluies fortes dans la région de Kananaskis.

Elle conseille aux habitants de ne pas s’adonner à des plaisirs nautiques sur les rivières Bow et Elbow jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.

Frank Frigo, responsable de la planification des bassins versants au sein du service des ressources en eau de la Ville, indique que les autorités ont réduit le niveau des réservoirs en amont de Calgary afin de donner de la place à l’excès d’eau.

Bien que la Ville ne s'attende pas à des inondations majeures, elle conseille aux riverains de retirer les documents et biens importants des sous-sols.

Selon le comité de gestion des urgences du conseil municipal, les mesures d'atténuation des inondations prises à Calgary en 2022 ont permis de réduire les dommages potentiels liés aux inondations de 55 %.

Les mesures incluent notamment la modernisation du barrage de Glenmore, la mise en place de barrières anti-inondation, la surveillance 24 heures sur 24 des conditions météorologiques et fluviales et la sensibilisation accrue de la communauté à la préparation aux inondations.

Avec les informations de Kylee Pedersen