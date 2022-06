Il a été adopté en deuxième lecture à la Chambre des communes mercredi avec l'appui du NPD , du Parti vert et du Bloc québécois. Tous les députés libéraux, sauf un, ont voté contre.

Selon M. Lewis, les besoins de ces travailleurs sont ignorés depuis trop longtemps, alors que ce sont ces personnes qui continuent à construire notre économie, qui construiront nos routes .

« Si les gens doivent payer pour aller travailler avec le prix de l'essence, et le prix de la nourriture, et le prix du transport, et le prix des hôtels, et le prix de l'hébergement, alors pourquoi voudront-ils aller travailler ? » — Une citation de Chris Lewis, député d’Essex

Chargement de l’image Chris Lewis affirme que la province aura bientôt besoin de 350 000 travailleurs spécialisés. Photo : Équipe Chris Lewis

Le projet de loi propose que les travailleurs qui parcourent plus de 120 kilomètres aient la possibilité de demander des déductions d'impôts pour des dépenses comme l'hébergement et les repas.

M. Lewis explique que l'Ontario à elle seule a besoin de 350 000 travailleurs spécialisés d'ici 2025.

Si les gens doivent payer pour aller travailler avec le prix de l'essence, et le prix de la nourriture, et le prix du transport, et le prix des hôtels et le prix de l'hébergement, alors pourquoi voudront-ils aller travailler ? , s’interroge-t-il.

Des dépenses considérables

Le projet de loi contribuerait grandement à aider des travailleurs comme Jared Mills qui réside à Windsor. L'électricien affirme qu’il dépense souvent des milliers de dollars lorsqu'il voyage pour le travail.

Il peut s'agir de 500 $ à 700 $ au départ, juste pour se rendre sur le chantier , explique-t-il.

Le projet de loi C-241 doit encore passer en troisième lecture à la Chambre des Communes et être soumis au Sénat avant de devenir loi.

M. Lewis s'attend à ce que son projet de loi soit entériné.

D'après les informations de CBC News.