Enquête Portapique : des erreurs d’utilisation de la radio ont nui aux communications

Les problèmes de communication radio sont devenus un thème de l'enquête sur la fusillade d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse. Des preuves récentes indiquent que ce n’est pas le matériel, mais les utilisateurs qui ont causé le plus de problèmes.

Une table ronde sur le système de radio numérique en Nouvelle-Écosse utilisé par la police et d'autres premiers intervenants a révisé les aspects techniques du système et ce qui s'est passé les 18 et 19 avril 2020 lorsqu'un homme armé a tué 22 personnes.

« Après l'incident, il est devenu évident que certaines des fonctions de la radio n'étaient pas largement comprises . » — Une citation de Christian Gallant, agent responsable de la gestion de l'information et de la technologie de la GRC

Christian Gallant a expliqué que son rôle était de superviser le programme radio et la formation pour la GRC .

Plusieurs agents ont témoigné qu'ils avaient eu des problèmes en essayant de parler dans leurs radios pour partager des mises à jour importantes ou obtenir des instructions lors de la fusillade.

Par exemple, lors de l'incident à la caserne de pompiers d'Onslow, deux agents de la GRC ont ouvert le feu par erreur sur un civil qu'ils pensaient être le tireur.

Chargement de l’image La caserne de pompiers d'Onslow Belmont a été la cible de coups de feu, dimanche. Photo : Radio-Canada

L'enquête a révélé qu'il y avait eu huit tentatives infructueuses pour contacter les commandants à l'aide du système radio.

Un rapport sur l'incident qui a été publié en mars 2021 par l'agence de surveillance de la police de la Nouvelle-Écosse a innocenté la GRC et t blâmé les communications radio brouillées pour ce qui s'est passé.

Mais le directeur de l'ingénierie et des opérations radio de sécurité publique de Bell Mobilité, Trevor MacLeod, a dit à la Commission que le système radio fonctionnait comme il se doit.

Selon l’expert, le système n'a jamais été au-delà de sa capacité durant la tragédie.

Chargement de l’image De gauche à droite : Trevor MacLeod , Matthew Boyle, Todd Brown et Christian Gallant sont interrogés par l'avocate de la commission Jennifer Cox. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Quand les utilisateurs de la radio recevaient un signal occupés lorsqu'ils voulaient parler, Trevor MacLeod explique que leur appel était placé dans une file d'attente.

Les agents doivent utilisé le bouton de demande d'urgence pour parler lorsque la ligne est occuppée et on ne sait pas si ils l'ont fait en avril 2020.

Les membres de la table ronde ont expliqué que lorsque le bouton orange vif est enfoncé, l'utilisateur de la radio peut parler immédiatement, même s'il a reçu le signal que la ligne était occupée.

Il peut parler pendant 20 secondes sans interruption, et le centre de communication opérationnel est informé de ce message.

Manque de connaissances

Glen Byrne, le commandant du centre de communication, a dit aux enquêteurs qu'il avait entendu son personnel dire à plusieurs reprises que certains membres de la GRC ne savaient pas comment utiliser leurs radios.

« C'est insensé, une radio peut sauver la vie d'un membre avant que son arme ne le fasse! » — Une citation de Glen Byrne , commandant du centre de communication de la GRC

Il dit que le personnel du centre de communication opérationnel indique souvent aux agents comment passer d'un canal à l'autre et accéder au bon groupe de discussion.

À son avis, c’est un problème .

Les intervenants de la table ronde ont aussi discuté de l'importance du bouton RTT, qui signale aux répartiteurs du centre de communication opérationnel qu'un membre de la GRC a un message pour eux.

Il n'est pas clair si les agents qui avaient d’importantes informations ont utilisé ce bouton.

Chargement de l’image Le chemin Portapique Beach constitue la seule route officielle d'entrée et de sortie de Portapique, mais ceux qui connaissent bien le coin savent qu’il est aussi possible d’emprunter un chemin de terre à travers un champ de bleuets. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Glen Byrne a suggéré qu'un cours complet de formation radio soit donné aux membres de la GRC chaque année. Actuellement le cours a lieu tous les 4 ans.

Christian Gallant a aussi dit que la GRC a maintenant des tests hebdomadaires avec les membres pour qu'ils sachent ce que c'est que d'utiliser le bouton d'appel d'urgence.

Mémoire musculaire à développer

La pratique physique régulière de l'utilisation de la radio et de s'habituer à ses alertes sonores et à ses fonctionnalités est essentiel pour que les policiers ne perdent pas de temps pendant une crise, a rappelé Matthew Boyle, directeur de la sécurité publique et des communications pour la province.

Il se passe d'autres choses autour d'eux, il y a de l'activité, du bruit, des distractions, c'est donc là que la mémoire musculaire devient vraiment importante , a-t-il dit.

L'enquête a également appris jeudi qu'une radio dans la réplique du véhicule de la GRC du tireur était un modèle plus ancien qui n'aurait pas eu la capacité d'écouter le réseau radio numérique utilisé par la GRC pendant la fusillade.

Interrogé par la commissaire Leanne Fitch, il a ajouté qu’il était possible de surveiller les anciennes radios analogiques utilisées par des organisations telles que les pompiers."Ce serait techniquement possible”, a déclaré Boyle.

L'enquête reprend lundi à Dartmouth. Des disussions en petits groupes auront lieu avec d'autres personnes impliquées dans la réponse à cette fusillade.

Avec les informations de Haley Ryan de CBC