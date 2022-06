Des enfants dirigés vers le CHEO en raison du stress causé par le derecho du 21 mai

L'hôpital pour enfants d'Ottawa, le CHEO, indique recevoir des références pour suivre des enfants qui souffrent de stress et d’anxiété à la suite de la tempête dévastatrice du 21 mai dernier.

Toutefois, la psychologue Carole Gentile met en garde contre le fait de qualifier ceci comme un afflux important.

Cela ne veut pas dire que les enfants ne réagissent pas à l’expérience d’avoir traversé la tempête et de faire face aux conséquences de celle-ci, en particulier ceux qui ont peut-être été plus gravement touchés , explique Carole Gentile.

Chargement de l’image Le derecho a fait tomber des poteaux et des feux de circulation sur la chaussée et des automobilistes sur le chemin Merivale, à Ottawa (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La psychologue ajoute que les répercussions de la tempête peuvent varier et se manifester différemment chez chacun, notamment chez les enfants qui se sentaient personnellement à risque, dont la vie a été perturbée, qui pouvaient être déjà sensibles avant l’événement, ou qui ont subi un traumatisme auparavant.

Pour beaucoup d’entre eux, ces effets peuvent se traduire par une augmentation de l’anxiété ou d’une hypervigilance, selon Carole Gentile, tandis que les enfants plus âgés peuvent être plus enclins à se sentir vaincus ou déstabilisés.

L’expérience d’une famille

Le fils de cinq ans de Janine Corbett est secoué lorsqu’il y a une brise légère ou lorsqu’il voit un nuage gris dans le ciel. Les jours pluvieux sont particulièrement difficiles pour lui.

Une fois le courant rétabli, nous avons commencé à remarquer que notre plus jeune fils était plus craintif, plus difficile à séparer de nous , se souvient-elle.

Selon Mme Corbett, la personnalité de son fils cadet a changé du jour au lendemain après que le derecho du 21 mai ait dévasté certaines parties d’Ottawa. Il a très peur et il a beaucoup de questions hypothétiques , explique-t-elle.

Elle estime que son fils aîné, âgé de huit ans, se porte un peu mieux que son fils cadet. C’est un peu plus facile de lui expliquer les choses logiquement , dit-elle.

« Ils ont en quelque sorte regardé notre trampoline être ramassé par le vent et voler au-dessus de la clôture. C’était assez traumatisant de voir quelque chose qu’ils voyaient comme un objet très lourd qui ne devrait pas bouger, juste comme une plume. » — Une citation de Janine Corbett, mère d'enfants de 5 ans et 8 ans

Néanmoins, ses deux fils lui demandent chaque matin quelles sont les prévisions météorologiques, chose qu'ils ne faisaient pas avant le derecho.

Si l’aîné sait que de la pluie est prévue, il demande à regarder la carte radar de mon téléphone pour savoir exactement à quelle heure le temps sera violent, afin qu’il puisse en quelque sorte s’y préparer mentalement , raconte Janine Corbett.

Une réponse normale , selon une psychologue

La psychologue Carole Gentile précise que les parents peuvent aider à apaiser les craintes de leurs enfants en normalisant leur réaction.

Il est tout à fait approprié et normal d’avoir peur après une expérience soudaine, importante et potentiellement menaçante , explique-t-elle.

« C’est une réponse normale. Et le simple fait de valider cela auprès de nos enfants peut vraiment aider. [...] Il serait donc peut-être plus utile de dire : "Ça se comprend que vous ayez peur. Nous avions peur aussi". » — Une citation de Carole Gentile, psychologue

Quant à Janine Corbett, elle espère que le temps apaisera certaines des inquiétudes de ses fils.