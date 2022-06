À la recherche d’icebergs, à des centaines de mètres au-dessus de l’océan

Les yeux fixés sur l’horizon et les jumelles à la main, Jason Leser compte et mesure, jour après jour, les icebergs largués du Groenland. Un travail qu’il effectue depuis un avion militaire à 700 mètres au-dessus de la mer du Labrador.

C’est un rêve devenu réalité , raconte le membre de la Patrouille internationale des glaces. Voir un morceau de glace de cette taille flotter dans l'océan et voir les différentes caractéristiques, les différentes couleurs, du blanc au bleu clair, c'est absolument magnifique.

Créée en 1914 à la suite du naufrage du Titanic, le fameux paquebot qui a heurté un iceberg et coulé dans les Grands Bancs, la Patrouille internationale des glaces est chargée de surveiller les gigantesques blocs de glace et de relayer rapidement ses observations aux marins.

« L’idée c’est essentiellement d’éviter un autre Titanic. On veut savoir où les icebergs se situent et en informer les marins pour qu’ils puissent se tenir à l’écart. » — Une citation de Jason Leser, technicien, Patrouille internationale des glaces

Chargement de l’image Jason Leser, technicien de la Patrouille internationale des glaces, surveille les icebergs au large de Terre-Neuve-et-Labrador depuis deux ans. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

92 icebergs en une journée

Radio-Canada a suivi les patrouilleurs en mai dernier, pendant le dernier vol de reconnaissance de la saison d’icebergs.

Dans les neuf heures que nous avons passées à bord d’un appareil de la Garde côtière américaine, la patrouille a repéré 92 icebergs, dont deux fragments d’une géante île de glace provenant d’un glacier arctique.

Chargement de l’image Le technicien Bill Lawrence observe un fragment d'île de glace dans la mer du Labrador, en mai dernier. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Environ trois heures après le décollage, l’apparition d’un premier iceberg provoque une frénésie dans la cabine de pilotage. Un technicien responsable d’une puissante caméra – une technologie militaire qu’on nous a interdit de filmer – observe le bloc de glace à plusieurs milles marins.

Peu de temps après, des milliers de morceaux de glace de mer (la glace saisonnière qui se forme et fond chaque année) deviennent visibles à l’horizon. Parmi eux, des dizaines d’icebergs. L’équipe prend en note leurs coordonnées et leurs dimensions, ainsi que leur type : est-ce un iceberg tabulaire, en dôme, pointu, biseauté, érodé ou en bloc?

Chargement de l’image L'équipe a repéré 92 icebergs et des milliers de morceaux de glace de mer, soit la glace saisonnière qui se forme et fond chaque année. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Les icebergs autour de l’avion deviennent tellement nombreux que l’équipe se divise en deux. Les patrouilleurs dans la cabine de pilotage utilisent la caméra de l’avion pour repérer les icebergs les plus loin. En arrière de l’avion, deux patrouilleurs utilisent leurs jumelles pour répertorier ceux qui passent plus près ou carrément en dessous de l’appareil.

Ces derniers techniciens n’ont que quelques secondes pour repérer et mesurer les icebergs, puis noter ces détails dans le système informatique qui aide à documenter tout ce qu’observe l’équipe.

Quand on voit l’iceberg, on le met dans notre système, puis on passe au prochain. Quand ça devient occupé, on travaille vraiment rapidement , explique Jason Leser à travers son casque de protection auditive, un outil essentiel pour communiquer dans l’Hercules C-130, le vrombissement de l’avion est tellement fort.

Chargement de l’image Le lieutenant Alex Hamel regarde par un des hublots de l'Hercules C-130 transportant les patrouilleurs. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

C’est tellement énorme

Le plus important iceberg repéré par l’équipe mesure 400 m de longueur, soit l’équivalent de huit piscines olympiques. En plus, la majorité de l’iceberg n’est pas visible. Environ 90 % de la glace se situe sous la surface de l’eau.

C’est tellement énorme , affirme la technicienne Nicole Brophy depuis la cabine de pilotage, où elle coordonne les activités de la patrouille.

La patrouille a de la chance. Les icebergs sont nombreux, mais la visibilité est excellente.

Il faut avoir assez de visibilité , souligne le technicien Philip Miller. S’il y a trop de brouillard ou trop de nuages, on a de la difficulté à voir les icebergs , dit-il, en ajoutant que si la mer est trop agitée, les crêtes peuvent aussi nuire aux efforts de la patrouille.

Avant chaque mission, l’équipe vérifie donc les conditions atmosphériques du secteur qu’elle entend surveiller, ainsi que les plus récentes images satellites.

Chargement de l’image La Patrouille internationale des glaces est exploitée par les États-Unis depuis sa création en 1914. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La portion la plus animée de la mission ne dure qu’environ une heure. L’équipe zigzague au-dessus du secteur recouvert de glaces, recueillant le plus de données possibles, avant de redresser le chemin vers l’aéroport de Saint-Jean.

Là, ça va devenir beaucoup moins intéressant , affirme le technicien Bill Lawrence, sourire au visage, en pointant l’horizon. Depuis les hublots, on ne voit rien que du bleu. Ça peut être long, le retour vers Saint-Jean.

Bateaux, avions, puis satellites

Le lieutenant de la Garde côtière américaine, Alex Hamel, explique que le travail de la Patrouille des glaces a beaucoup évolué depuis sa création par 13 pays, dont le Canada.

Il y a un siècle, quand les États-Unis ont commencé à diriger les activités de cette coalition internationale, l’observation des icebergs se faisait par bateau. Après la Seconde Guerre mondiale, les navires ont été progressivement remplacés par des avions.

Chargement de l’image Le lieutenante Alex Hamel prend une photo d'une île de glace glottant dans la mer du Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Ces jours-ci, les images satellites jouent un rôle de plus en plus important, mais Alex Hamel souligne que cette nouvelle technologie a ses limites. Il note que les satellites donnent parfois des informations erronées, le résultat des conditions nuageuses et venteuses, et de la présence de bateaux dans les zones surveillées.

On a encore besoin de ces vols parce que les informations des satellites ne sont pas toujours assez précises , affirme-t-il.

Les prochaines missions de la Patrouille internationale des glaces auront lieu le printemps prochain, quand l'équipe retournera à Saint-Jean.