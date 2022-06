La loi du droit à la déconnexion aura-t-elle un effet concret?

Le plan a été conçu au plus fort de la pandémie, lorsque de nombreux Ontariens ont fait l’expérience du télétravail pour la première fois. Les défenseurs de cette cause espéraient que la politique du gouvernement provincial sur le droit à la déconnexion, qui constitue un article de la Loi sur le travail pour les travailleurs, permettrait de concilier travail et vie privée.

Les avocats spécialisés en droit du travail et les professionnels de la gestion des ressources humaines estiment qu'il s'agit d'une première étape positive qui pourrait contribuer à modifier certaines cultures de travail, mais beaucoup disent qu'elle dépend de la bonne volonté de l’employeur.

La législation est assez peu contraignante , a déclaré Matthew Fisher, associé chez Lecker & Associates Law, spécialisé dans le droit du travail. Ce qu'elle fait vraiment, c'est qu'elle oblige les employeurs d'une certaine taille, dans certaines circonstances, à adopter une politique , a-t-il ajouté.

Le problème est qu'ils s'appuient sur la bonne foi des employeurs. [...] Il n'y a rien dans la législation qui exige que la politique soit raisonnable.

Le 2 juin 2022 était la date limite pour les employeurs ontariens comptant plus de 25 travailleurs pour mettre en place des politiques écrites. Celles-ci doivent détailler la manière dont les employés peuvent se désengager des communications liées au travail, y compris les courriels, les appels audio et vidéo et l'envoi ou la réception de messages en dehors des heures de travail. La politique peut inclure ou non des détails relatifs à l'heure de la journée, aux types de communication acceptables et aux personnes pouvant contacter un employé en dehors des heures de travail.

Selon M. Fisher, un employeur cynique pourrait, par exemple, adopter une politique stipulant que les employés ont le droit de se déconnecter entre 4 h et 4 h 15 du matin le mardi .

Une victoire pour les bons employeurs?

Erin Bury est la PDG de Willful, une entreprise en démarrage ontarienne qui aide les gens à planifier leur succession en ligne.

Mme Bury dit qu'elle a créé de manière proactive une politique de droit à la déconnexion juste avant l'adoption de la loi ontarienne. Son entreprise se situe juste en dessous du seuil de 25 employés, mais elle est en pleine croissance, ce qui signifie qu'elle pourrait être obligée d'en avoir une bientôt.

Avant la pandémie, nous avions un bureau dans le centre-ville de Toronto. [...] Il était assez facile de se déconnecter, car il suffisait de quitter physiquement le bureau , a-t-elle déclaré.

Mais l'entreprise fonctionne maintenant en télétravail. Certains employés sont dans d'autres fuseaux horaires. Ceci signifie qu'une personne en Colombie-Britannique peut envoyer un courriel à une personne à Toronto après les heures normales de travail, dit-elle.

La politique de droit à la déconnexion de l'entreprise encourage les employés à planifier leurs courriels, à désactiver les notifications de clavardage sur leurs téléphones après les heures de travail et à envisager d'envoyer un message vidéo au lieu d'organiser une réunion tardive, dit-elle.

La politique prévoit d’ailleurs des recours pour les employés.

Mme Bury affirme que la politique de Willful a été accueillie positivement. Elle aurait aimé que la politique du gouvernement soit obligatoire pour les petites entreprises, car la culture des entreprises en démarrage peut entraîner une surcharge de travail pour les employés.

La confusion entourant la législation a largement conduit à une action positive de la part des bons acteurs, affirme Steph Little, conseillère principale en ressources humaines chez Bright + Early, une société de conseil en ressources humaines basée à Toronto.

Elle affirme que tous les bons employeurs, y compris ceux qui ont moins de 25 employés, sont proactifs, devancent la politique [obligatoire du gouvernement] et mettent en place des mesures pour s'assurer que les gens puissent se déconnecter .

Le fait d'énoncer des normes de travail qui paraissent saines et souhaitables est très attrayant pour les candidats et apprécié par les employés en place , a-t-elle ajouté.

À la discrétion de l'employeur

Or, la loi n’exige que très peu de choses de l’employeur, selon Daniel Lublin, avocat spécialisé en droit du travail et associé fondateur du cabinet Whitten & Lublin, basé au centre-ville de Toronto.

Il est faux d'appeler cela un droit à la déconnexion , dit-il.

Nita Chhinzer, professeure de ressources humaines à l'Université de Guelph, estime que les entreprises qui violent déjà le droit du travail ne vont pas soudainement commencer à respecter cette loi alors qu'elles n'en respectent pas d'autres .