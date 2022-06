Présence controversée du Canada à une cérémonie de l’ambassade russe à Ottawa

Selon les informations d’abord dévoilées par le quotidien The Globe & Mail et confirmées par CBC, Yasemin Heinbecker, une représentante senior du ministère canadien, était présente vendredi à l'ambassade russe à Ottawa. On y organisait une cérémonie pour souligner la Journée de la Russie.

Complètement inacceptable. Aucun représentant canadien n'aurait dû assister à l'événement organisé à l'ambassade de Russie et aucun représentant canadien n'assistera à ce genre d'événement à l'avenir , a déclaré sur Twitter dimanche soir, la ministre Joly.

La décision d'envoyer un agent du Protocole à la réception a été prise par Affaires mondiales Canada , confirme-t-on du côté du ministère chargé des relations diplomatiques.

Ce dernier précise par courriel qu' aucun représentant canadien n'aurait dû assister à l'événement organisé à l'ambassade de Russie et aucun représentant canadien n'assistera à ce genre d'événement à l'avenir. Les responsables russes ne seront pas invités aux événements de la fête du Canada organisés par le ministère .

L'ambassadeur russe au Canada réagit

De son côté de l'ambassadeur russe Oleg Stepanov, a tenu à remercier Mme Heinbecker d'avoir honoré notre réception .