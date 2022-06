Des fraises toujours aussi appétissantes, mais plus chères

Elles sont toujours attendues avec impatience et les voici de retour! Il est maintenant possible d’acheter, et surtout de déguster des fraises de l’Île d’Orléans. Mauvaise nouvelle pour les consommateurs, elles sont plus onéreuses.

La saison part très lentement. C’est à cause des deux ou trois dernières semaines qui ont été plus fraîches que d’habitude , confie François Blouin, producteur de fraises et président de l'Union des producteurs agricoles de l'Île d'Orléans.

Pluie, nuages… la récente météo n’a pas été des plus avantageuses pour les cultivateurs.

La pluie nous inquiète. S’il pleut trop, les fraises vont pourrir dans les champs. Pour l'instant, c’est correct, mais il ne faudrait pas que ça continue, S’il fait trop sec, on peut irriguer, mais on ne peut pas couper la pluie , souligne Guy Pouliot, producteur et copropriétaire de la ferme Onésime Pouliot à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.

Plus grosses et plus savoureuses

Malgré le manque de chaleur et de soleil, la saison s’annonce bonne. Les plants sont super beaux. Les fraises prennent un peu plus de temps à mûrir, mais elles vont être plus grosses et plus savoureuses , prédit François Blouin.

Pour autant, il a l’esprit tracassé. On se sent moyennement bien , confie-t-il.

Chargement de l’image Les fraises mûrissent plus tardivement que d'habitude, cette année. C'est à cause de la météo fraîche et pluvieuse de ces dernières semaines. Photo : Radio-Canada

Pour une fois, notre préoccupation première, ce n’est pas la main-d'œuvre comme ça a été le cas ces deux dernières années. Les gars sont là et en nombre. Non, ce qui fait mal, c’est la hausse des frais de production , explique Guy Pouliot.

Le salaire minimum a été réévalué. Les producteurs paient plus cher leurs employés. Que ce soit les emballages en carton ou les engrais, le coût des matières premières a explosé.

Tout comme l’essence, indispensable pour faire fonctionner la machinerie et assurer les livraisons. François Blouin a bien tenté de contourner le problème en commandant un camion 100% électrique, mais il ignore quand il va le recevoir.

Numéro d'équilibriste

Vincent Méthot, producteur de fraises à Saint-Nicolas, près de Lévis, et délégué régional pour l’Association des fraises et des framboises, a fait ses comptes.

Mes frais de base ont augmenté de 10 à 20 %. On cherche à balancer tout ça pour trouver le meilleur prix pour nous et pour les clients.

Sacré numéro d’équilibriste que celui-là, car les producteurs ne peuvent pas vendre à perte ni se montrer trop gourmands.

Si on vend trop cher, les gens n’achèteront pas nos fraises , poursuit le Lévisien. François Blouin et Guy Pouliot, eux aussi, estiment l’envolée de leurs coûts de production entre 10 et 15 %.

Les producteurs à eux seuls ne vont pas pouvoir absorber tout ça. Il va falloir que ça soit réparti entre le producteur, le consommateur et les commerçants , considère François Blouin.

Guy Pouliot n'est pas entièrement confiant pour l’avenir. Je suis convaincu que des entreprises vont disparaître.

Ce qui ne serait pas une bonne chose pour les consommateurs. Moins de producteurs, ça signifie moins de fraises. Quand il y a beaucoup de fraises, les prix baissent; quand il y a peu de fraises, les prix augmentent.

D'après les informations de Louis-Philippe Arsenault