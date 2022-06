Jeunesse, talent et larges univers musicaux sont à l’honneur cette année encore au sein de cette cuvée dont l’identité a été dévoilée en direct à la radio lors de l’émission de Monique Giroux (Chants libres) et en présentiel, comme on dit désormais, au cœur du site des Francos, sur l’Esplanade tranquille.

Lysandre, Lova, Ariane Racicot, Rose Naggar-Tremblay, Noé Lira et Kanen, la première révélation autochtone depuis l’instauration des Révélations Radio-Canada il y a 15 ans, forment la belle cohorte annuelle qualifiée d’extraordinaire par l’animatrice.

Des univers décloisonnés

En dépit de leurs genres musicaux de prédilection (pop, jazz, hip hop, musique du monde, art lyrique, folk) qui définissent les contours de leur spectre musical, personne - au premier chef les artistes eux-mêmes – ne veut véritablement être catalogué dans un style bien précis. Le Québec déconfine graduellement après la pandémie, les Révélations Radio-Canada, elles, décloisonnent, musicalement parlant.

Lysandre (Ménard), par exemple, a grandi dans un univers de musique classique, formation académique (piano) à l’appui. Pourtant, c’est maintenant en chant et en pop qu’elle élargit son univers musical. On a pu voir la complémentarité entre ses deux sphères d’activités en mesurant son talent sur les ivoires dans une forme chansonnière.

C’est énorme cette nomination, d’un point de vue de la création, explique-t-elle. Ça donne un vent, un souffle pour continuer à créer. J’avais déjà pensé me produire aux Francos un jour, mais j’ai déjà eu un band en anglais…

Disons que la vie fait bien les choses. Je pense que je suis graduellement passée à la chanson parce que j’avais envie de faire de la création, mais je fais toujours de la musique classique , ajoute-t-elle.

Ariane et Wynton

Ariane Racicot, pour sa part, joue aussi des ivoires, mais dans un contexte jazz. Bicycle Ride, une dynamique instrumentale avec un motif récurrent hypnotique parue sous son plus récent album, Envolée, a séduit le public. Comment voit-elle cette nomination?

C’est beaucoup de fierté et il y a beaucoup d’excitation , dit celle qui, logiquement, pensait plutôt se produire sur une scène au Festival international de jazz de Montréal plutôt qu’aux Francos. Finalement, elle fera coup double.

Dans quelques semaines, je vais faire la première partie de Wynton Marsalis et du Lincoln Center Orchestra, se réjouit celle qui a adoré le processus créatif avec ses collègues révélations. La création en studio a été formidable. On mélangeait pop, jazz, hip hop.

La relecture de Marie-Pierre

C’est un peu ce que les quatre révélations sur place – Noé Lira et Kanen ne pouvaient être présentes en raison d’engagements antérieurs à leur nomination – ont fait avec une relecture de la chanson Le vent m’appelle par mon prénom, de Marie-Pierre Arthur, elle-même une ancienne lauréate.

Charpentée sur le piano d’Ariane Racicot, la chanson a été essentiellement un duo avec Lysandre et Rose Taggar-Tremblay avant que Lova ne vienne boucler l’offrande musicale avec un segment hip-hop.

C’est flatteur (cette nomination) , estime Lova – William Courtemanche -, un sympathique et solide gaillard.

C’est génial parce que je suis en début de carrière, et en plus, c’est relativement récent que le hip-hop a une visibilité médiatique. Je trouve ça symbolique.

Déjà des contrats à l'étranger pour Rose Naggar-Tremblay

Toutes les Révélations Radio-Canada 2022-2023 ont déjà mis en marché un ou des disques ou des microalbums. Cela dit, l’inspiration est différente pour tous.

Qu’est-ce qui faisait il y a dix ans que j’allais passer mes soirées au complet dans un garage à faire du rap?, s'interroge Lova. Je me demande dans quel état d’esprit j’étais… Je pense que c’était vraiment naturel pour moi de le faire. Il n’y avait pas vraiment de pensée sous-jacente. Pour moi, c’est vraiment l’amour de la musique.

Parfois, c’est presque l’inverse, si l’on se fie aux propos de Rose Naggar-Tremblay, qui est aussi grande que sa voix qui nous porte aux cieux. Et avec une composition originale, en plus.

Je trouve cette nomination extraordinaire parce que le milieu classique est un peu isolé du grand public. Ça va me permettre de maintenir des liens directs avec le public de chez nous , explique celle qui a déjà des contrats à l’étranger à son agenda.

Quand j’étais petite, j’avais un complexe avec ma grandeur, mais quand je suis arrivée à l’opéra, je me suis dit : "Ah! Ici, on peut être gigantesque".

C’est ce que toutes les révélations espèrent. Le chemin sera long et parsemé d’embûches, mais quand on regarde dans le rétroviseur, uniquement lors des cinq ou six dernières années, on voit les noms d’Émile Bilodeau, Hubert Lenoir, Laurence Nerbonne, Gentiane MG, Les Louanges, Dominique Fils-Aimé, Clay and Friends, Ariane Roy et Calamine au nombre des révélations.

Gigantesque? Toutes et tous peuvent l’espérer.