Un campement de sans-abri démantelé au centre-ville de Toronto

Un porte-parole de la Ville a confirmé dans un courriel avoir retiré 10 abris temporaires et huit tentes dans le parc Clarence Square, près de la rue Wellington Ouest et de l'avenue Spadina.

Il a précisé qu'une tente et un abri sont toujours dans le parc et que deux personnes ont accepté d'être dirigées vers des refuges.

Selon le porte-parole de la Ville, les huit tentes étaient inoccupées à l’arrivée des agents et quatre personnes vivaient dans le parc.

Le porte-parole a précisé que ce type de campement n’est pas permis. Toute tente ou structure qui empiète sur un parc ou un droit de passage de la Ville dans le but d'y vivre ou d'y occuper un espace est considérée comme un campement illégal et est sujette à une application de la loi sur les intrusions , peut-on lire dans le courriel.

La Ville a d’ailleurs émis des avis d'expulsion le 4 juin, donnant aux résidents 72 heures pour quitter le parc.

Mais des activistes affirment que le système de refuges de la Ville est plein.

Des abris à l’intérieur

Selon le porte-parole de la Ville, son personnel a proposé des espaces intérieurs aux personnes vivant dans le parc.

Depuis janvier, selon le porte-parole, le personnel de la Ville s'est rendu 152 fois à Clarence Square afin d’offrir des refuges à ceux qui y habitaient. 17 personnes ont accepté des refuges à l’intérieur, selon le porte-parole.

Mais selon Doug Johnson Hatlem, un pasteur de rue pour Sanctuary Ministries of Toronto, la stratégie de la Ville d’expulser les sans-abri des parcs crée une grande méfiance entre les habitants de la Ville et provoque la peur et un sentiment supplémentaire de violence et d'exclusion [chez les sans-abri] .

Il pense que la Ville est déterminée à faire disparaître les campements de ses parcs cet été et qu'elle ne se préoccupe pas de la sécurité des sans-abri.

Ils veulent que les gens meurent de surdose dans des ravins , selon lui.

La réponse de la Ville est à l'opposé d'une réponse axée sur la santé, la sécurité, la réduction de l'itinérance et le respect de la loi, en particulier du droit au logement prévu par la loi.

La police de Toronto affirme que les questions au sujet du démantèlement des campements doivent être posées aux responsables de la Ville. La Ville est responsable de l'itinérance et des campements, alors veuillez leur parler , a déclaré Laura Brabant, porte-parole du service de police de Toronto, dans un courriel.

Un porte-parole de la Ville a ajouté qu'elle avait demandé la présence de la police pour prévenir l’ordre public.

Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré que la Ville continuera à essayer de trouver des espaces intérieurs pour les personnes vivant à l'extérieur.

Je ne donne pas, en tant que dirigeant politique élu, de directives aux forces de l'ordre , a déclaré M. Tory. Mais j'ai fait remarquer à de nombreuses reprises que ces campements sont dangereux, insalubres et illégaux. Et nous avons déployé des efforts considérables dans tous ces différents endroits pour trouver des logements intérieurs pour les personnes concernées qui sont sans abri. Et ces efforts vont se poursuivre.