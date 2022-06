À Vancouver, des manifestants reconstituent des scènes de violence policière de Hong Kong

Nous voulons que les gens se souviennent , explique Tab, un organisateur qui n’accepte de se présenter que par son pseudonyme. Tous les régimes autoritaires veulent qu’on oublie leurs crimes et le fait qu’ils gouvernent leur population de manière illégitime.

En juin 2019, des centaines de milliers de Hongkongais ont manifesté pour protester contre l’adoption par le gouvernement du territoire semi-autonome d’une loi qui aurait facilité l’extradition de suspects vers la Chine continentale.

C’était un moment important pour Hong Kong , dit Tab. Pour moi, cela marque le début de la fin de Hong Kong et du principe “un pays, deux systèmes” promis. Tout a empiré par la suite.

En 2020, en pleine pandémie et un an après les manifestations-monstre dans l’ex-colonie britannique, la Chine a adopté une loi controversée lui permettant d’imposer des peines de prison à vie pour des crimes commis à Hong Kong contre la sécurité nationale , et donnant juridiction, pour les plus graves de ces crimes, au système de justice chinois.

Depuis, des dizaines d’opposants prodémocratie ont été arrêtés, et le dernier journal d’opposition a été forcé de fermer.

« Hong Kong a perdu ses libertés. » — Une citation de Tab, manifestant

Rétrocession du territoire il y a 25 ans

La plupart des manifestants présents devant le Musée des beaux-arts étaient masqués, par crainte d’être reconnus et harcelés par les autorités chinoises, ou encore par crainte de représailles contre les membres de leur famille restés à Hong Kong.

Le 1er juillet prochain marquera le 25e anniversaire de la rétrocession du territoire semi-autonome à la Chine, un événement qui a marqué, selon le groupe organisant la manifestation, Vancouver Activists of Hong Kong, le début d’une nouvelle phase de colonisation.

Nous voulons que les gens sachent que nous ne les avons pas oubliés , explique Tab. Même si nous sommes à Vancouver, chaque jour nous faisons quelque chose pour Hong Kong, sa liberté et sa démocratie.

Avec des informations de Chloé Dioré de Périgny