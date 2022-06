De Kiev à Gatineau, l’exil d’une jeune famille ukrainienne

Ils ont fui les bombardements sur leur demeure de Kiev, ont traversé l’Europe et se sont réfugiés dans des caves pour éviter les explosions. Après un périple de trois mois, Alain, Olha et leur fils David ont maintenant trouvé leur havre de paix dans le sous-sol de la famille Bergeron à Gatineau.

C’est sur les réseaux sociaux que les deux familles sont entrées en contact à des milliers de kilomètres de distance. Grâce à un groupe Facebook de Canadiens prêts à accueillir des ressortissants ukrainiens, Laurie-Ève a écrit à Alain pour lui offrir son aide.

Dès la première conversation, on sentait que ça connectait , explique la Gatinoise.

Deux semaines plus tard, sa famille et elle accueillaient les Kanga sous leur toit.

« C'est très facile d’ouvrir notre cœur, notre maison pour des gens qui ont vécu tout ce que cette famille-là a passé à travers. Mais c’est très difficile pour nous de concevoir que ça pourrait nous arriver, de devoir tout quitter. » — Une citation de Laurie-Ève Bergeron

Si Olha a toujours le cœur en Ukraine, elle est heureuse de voir que son fils s’amuse à nouveau et avec l’insouciance d’un enfant de son âge.

Chargement de l’image Une famille Ukrainienne accueillie a Gatineau Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

La route de l’exil a finalement pris la forme d’une aventure humaine enrichissante.

Je me sens comme si on habitait ici depuis longtemps, comme si je connaissais Laurie-Ève et José (son mari) et les enfants depuis toujours , avoue Alain.

Cette intégration est le fruit de la mobilisation de leur communauté d’accueil.

On est une partie de la solution, mais on a Geneviève et Sylvain à Gatineau qui ont payé les billets d’avion , explique Laurie-Ève. Megane, une voisine, qui vient donner des cours de natation à David, et Karine qui a aidé pour les rendez-vous.

Chargement de l’image Les quatre adultes et les cinq enfants cohabitent sous le même toit du secteur Mont-Bleu à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Bondés de reconnaissance, Alain passe des entrevues d’embauche, Olha apprend le français et David fréquente l’école du quartier avec ses nouveaux amis.

Dans quelques mois, la famille Kenga espère s’établir dans le même quartier dont la communauté l’a si bien accueillie.

Parce qu’on a maintenant de la famille ici, et qu’on aimerait rester près d’eux , laisse tomber Alain, le sourire aux lèvres.

Avec les informations de Nafi Alibert