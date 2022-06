Le stock-car : des courses de voitures qui plaisent aux petits et grands

Depuis plus de 50 ans, la piste de course Kings Park Speedway accueille des pilotes de stock-car de partout dans la province et au pays.

Il n’y a pas d'argent en jeu, explique Jeff Fink. Nous le faisons pour le simple plaisir du sport et pour rendre les enfants heureux. Les pilotes font souvent faire des tours aux enfants pendant l'entracte et, à la fin de la journée, leur offrent même des trophées.

Pour la famille Fink, c’est un sport qui se transmet de génération en génération.

La nièce de Jeff Fink, Shelby, débute sa deuxième saison de stock-car dans sa camionnette, qu’elle a construite avec son père.

J’ai vraiment hâte. J’ai eu une bonne journée hier alors j’espère qu’elle le sera aussi aujourd’hui , dit-elle.

Lui aussi débutant sur la piste de course, Zachary Meyer a gagné six épreuves d'affilée samedi, lors de ses premières épreuves de la saison.

On m’a dit d’être patient, de bien comprendre ma voiture, mais après deux tours, je me disais que tous les autres pilotes allaient trop lentement et j’ai mis la pédale à fond. Le reste de la course s'est bien déroulée et à la fin je hurlais de joie parce que c'était mon rêve d'enfant qui se réalisait.

Zachary Meyer n'était pas le seul conducteur à avoir l’impression de réaliser un rêve.

C’est un sentiment que partage Spencer Jorgenson, qui a construit son véhicule avec son père au cours des dernières années.

J’ai toujours été un passionné de vitesse, dit-il. Tout petit, déjà, je jouais avec des Hot Wheels. Et maintenant c'est comme avoir sa propre voiture Hot Wheels.

Les courses de stock-car se poursuivront tout l’été. La dernière de la saison aura lieu le 18 septembre.

Avec des informations de Sasha Teman