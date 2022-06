Calgary conseille aux habitants de ne pas naviguer sur la rivière Elbow

La Ville de Calgary conseille aux habitants de ne pas s’adonner à des plaisirs nautiques sur les rivières Bow et Elbow en raison d’une prévision de pluies fortes dans la région de Kananaskis.

Les 75 à 100 mm de précipitations attendues d’ici mercredi matin risquent de rendre les conditions dangereuses sur l’eau et sur les berges. La pluie augmentera notamment la turbidité des rivières, ce qui rendra les obstacles moins visibles. Le courant sera également plus fort et l'eau sera encore froide.

Il ne devrait cependant pas y avoir d’inondations.

Entre-temps, les autorités ont réduit le niveau des réservoirs en amont de Calgary afin de donner de la place à l’excès d’eau provoqué par les pluies.

Il est conseillé aux riverains de retirer les documents et biens importants des sous-sols. Ils devraient aussi vérifier si leurs pompes de puisard fonctionnent et éloigner leurs sièges de jardin des berges.