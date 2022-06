Un premier bateau de croisière en deux ans s’arrête à Saint-Jean de Terre-Neuve

Pendant plusieurs mois de l’année, l’industrie de la croisière est primordiale pour le tourisme local, car elle amène des milliers de touristes. Les entreprises de Saint-Jean en avaient été privées depuis les débuts de la pandémie.

Ce premier bateau de la saison, Ocean Endeavour, a amené environ 200 visiteurs. Il va faire le tour de l'île de Terre-Neuve avant de revenir à Saint-Jean le 23 juin.

Chargement de l’image Le bateau de croisière Ocean Endeavour dans le port de Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Brendan Quinlan, propriétaire de la boutique Legend Tours, était heureux de l’achalandage. On a eu des dizaines de personnes qui entraient et sortaient de notre magasin, on est ravis , se satisfaisait-il.

La bonne humeur ambiante semblait faire le bonheur des touristes.

On est arrivés il y a deux jours, alors on est allé manger au restaurant à chaque jour, et on a acheté des choses en ville. On s’est promené un peu, on est allés au musée , dit Louise De Grandpré, l’une des passagères du Ocean Endeavour. Les gens de St. John’s sont très contents et très chaleureux.

Ce ne sont pas seulement les commerçants qui en bénéficient.

Pour la croisière du Ocean Endeavour, Adventure Canada embauche des musiciens, historiens et auteurs de Terre-Neuve pour la programmation à bord.

On cherche à mettre en valeur ce qu’il y a de bon à Terre-Neuve et de le faire le plus possible, avec les gens de la place , a déclaré Pierre Richard, un guide et interprète de la nature avec Adventure Canada.

D’ici octobre, une trentaine de bateaux de croisières doivent faire escale au port de Saint-Jean.

D’après le reportage de Kyle Mooney