BRP accueille des travailleurs mexicains

Au Havana Resort, les travailleurs mexicains sont loin d'être dépaysés. Malgré l'absence de leur famille, ils semblent heureux d’y être. Il y en a beaucoup à qui on a pu parler un peu malgré la barrière de la langue. Ils sont vraiment heureux, ils sont contents. On est une belle gang aussi. On a du personnel, beaucoup de Mexicains et de Cubains, beaucoup de personnel qui parle espagnol , explique la copropriétaire du camping, Laurence Perrier.

C'est les ressources humaines de BRP qui sont derrière cette initiative. Devant la pénurie de personnel et des besoins d'assemblage des véhicules Spyder, elles ont fait appel à ces employés. Les travailleurs mexicains travaillent dans nos usines au Mexique. Ils sont ici pour prêter main-forte aux équipes du Canada, explique le directeur des ressources humaines chez BRP à Valcourt, Carl Beauparlant. On est en mode de recrutement massif depuis plusieurs semaines et comme les postes à pourvoir sont nombreux, on a besoin de renfort temporairement.

Déjà 110 travailleurs sont arrivés en renfort et l’entreprise espère en compter 160 cet été. Une véritable manne pour le Havana Resort. Des travailleurs demeurent dans des chalets, alors que d'autres séjournent à l'hôtel.

« C'est sûr qu'on a été très contentes de savoir qu'on pouvait aussi aider dans la région, de leur offrir une place. Il n'y a pas beaucoup d'hébergement dans le coin ici. C'est une chance autant pour nous que pour eux. » — Une citation de Ariane Perrier, copropriétaire du Havana Resort

C’est le policier à la retraite, Jean-Luc Beauchemin, qui s'occupe des employés. Ce dernier parle espagnol. Ce sont des gens agréables. Il n'y a pas de problèmes de base. Ce qu'on peut avoir, c'est des besoins au niveau des lunettes, au niveau de la dentition , explique M. Beauchemin.

Chargement de l’image Des travailleurs mangent au camping Havana Resort. Photo : Radio-Canada

Les travailleurs mexicains sont logés, mais aussi nourris, soignés et conduits à leur travail. Bombardier a besoin de main-d'œuvre et nous aussi, ça nous permet de travailler toute l'année. On est des compléments , a reconnu le cuisinier, Manuel Gallardo. La compagnie a intérêt à ce que les travailleurs soient heureux et qu'ils veulent revenir , exprime M. Beauchemin.

Étant donné que le Havana Resort est débordé en cette période-ci de l'année, les propriétaires ont décidé de louer une quarantaine de chambres à l'ancienne résidence pour personnes âgées St-Philippe à Windsor.

La mairesse de la municipalité, Sylvie Bureau, voit cette initiative d’un très bon œil. C'est une bonne chose dans le fond. On ne sait jamais. Ces gens-là si un jour, ils décident de s'installer au Québec, bien ils vont connaître Windsor. Peut-être qu'ils auront le désir de demeurer chez nous. Les normes de l’ancienne résidence pour personnes âgées ont été revues pour permettre la location de chambres.

Chargement de l’image « Quant à avoir bâtisse vide, aussi bien faire en sorte qu’elle serve à des gens qui en ont de besoin », pense la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau. Photo : Radio-Canada

BRP ne nie pas avoir besoin aussi d'employés permanents, des soudeurs en particulier. Certains Mexicains pourraient bien devoir revenir au Québec.

D'après le reportage de Jean Arel