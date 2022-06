Une femme est morte dans un foyer; sa famille en a été informée un mois plus tard

Melanie Barker est morte seule dans un foyer de soins de longue durée à London, en Ontario, plus tôt cette année. Or, il a fallu près d'un mois pour que sa famille soit informée de son décès. Les membres de sa famille veulent savoir pourquoi.

Mme Barker, 66 ans, est décédée le 12 février au Mount Hope Centre for Long-Term Care [Centre Mount Hope pour les soins de longue durée, traduction libre] de London, où elle vivait depuis près de dix ans. Selon des membres de sa famille, la police de London s'est présentée à l'ancienne résidence de l'un des enfants de Mme Barker environ 3,5 semaines plus tard pour les informer de son décès.

Cela n'aurait pas dû se produire. Cela me met tellement en colère qu'elle soit morte seule et que le corps soit resté à la morgue pendant un mois. Rien ne justifie cela , a déclaré la sœur de Mme Barker, Donna Barker, depuis son domicile de Havelock, en Ontario.

Selon les dossiers de soins de longue durée de Mme Barker, fournis à CBC par la famille, l'état de santé de Mme Barker s'est brusquement aggravé le 9 février parce qu’elle s’est étouffée pendant le déjeuner. Elle est décédée le 12 février, mais la famille affirme qu'elle n'a été informée que le 8 mars.

Un porte-parole du réseau de santé St. Joseph's Healthcare London, qui supervise le Mount Hope Centre for Long-Term Care, a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires sur les questions relatives aux résidents individuels en raison de la législation sur la protection de la vie privée, mais que le réseau de santé suivait toutes les procédures appropriées lors du décès d'un résident.

Dans ce cas, le mandataire spécial de Mme Barker était le Bureau du tuteur et curateur public de l'Ontario, qui représentait ses souhaits et ses meilleurs intérêts en vertu de la Loi sur le consentement aux soins de santé (LCSS). En raison des règles de confidentialité, un porte-parole du Bureau a déclaré qu'il ne pouvait pas parler du rôle du Bureau dans ce cas spécifique.

Cependant, le Bureau a également agi en tant que tuteur aux biens de Mme Barker depuis mai 2010, prenant des décisions financières en son nom, comme il le fait pour près de 4550 Ontariens dont les membres de la famille ne sont pas en mesure de participer.

Dans une réponse écrite, un porte-parole du ministère du Procureur général de l'Ontario a déclaré que le Bureau du tuteur et curateur public fait des efforts raisonnables pour identifier la famille dans son rôle de tuteur aux biens, mais qu'il n'est pas mandaté pour rechercher les membres de la famille.

Absence de coordonnées

Cependant, les experts en soins de longue durée affirment que le foyer de soins et le bureau du tuteur et curateur public auraient dû avoir des renseignements sur la famille dans leurs dossiers.

Jane Meadus, avocate de Toronto spécialisée dans les soins de longue durée, a déclaré qu'il incombait au foyer de conserver les coordonnées des membres de la famille et de les informer du décès de Mme Barker.

Le foyer aurait dû [informer la famille du décès de Mme Barker] , a déclaré Me Meadus. Le foyer a l'obligation de contacter la famille.

Les dossiers de soins de longue durée de Mme Barker révèlent qu'en septembre déjà, un travailleur social avait noté dans son dossier qu'aucun plan funéraire n'avait été mis en place et que les coordonnées de la famille étaient absentes.

La santé de la résidente a décliné et il n'y a pas d'arrangements funéraires prévus , indiquent les notes. Continuez à chercher à contacter la famille pour trouver un salon funéraire pour le résident si nécessaire.

Le 11 février, la veille de sa mort, un travailleur social a écrit qu'une recherche exhaustive de la famille avait été effectuée. Selon les dossiers, le personnel n'ayant pas pu contacter les proches, le foyer devait suivre la politique relative aux résidents non réclamés au moment du décès .

Deux noms de membres de la famille immédiate apparaissent sur la feuille d'admission de Mme Barker. Un numéro de téléphone est indiqué pour l'un d'eux et le dossier indique que le personnel avait les coordonnées de l'autre membre de la famille. Les documents relatifs aux soins de longue durée de Mme Barker indiquent que le personnel avait précédemment contacté ces numéros, qui n'étaient plus en service .

Les membres de la famille se demandent si les employés ont vraiment fait des efforts.

Combien d'essais ont-ils réellement fait? a déclaré Donna Barker. À quel point serait-il difficile d'aller sur Facebook ou même simplement sur Google? Vous pouvez trouver quelqu'un si vous essayez vraiment.

Chargement de l’image Donna Barker, 63 ans, veut savoir pourquoi sa famille n'a été informée qu'un mois plus tard. Photo : Radio-Canada / Joe Fiorino/CBC

Ce n'est que lorsque des employés du foyer de soins ont fait appel à la police, près d'un mois après la mort de Mme Barker et dans le cadre de sa procédure relative aux corps non réclamés en l'absence de proches parents connus, qu'un membre de la famille a pu être retrouvé grâce à une ancienne adresse figurant dans le dossier. Le porte-parole du foyer n'a pas fourni d'explication sur ce qui s'est passé entre le moment de la mort de Barker et la notification.

Donna Barker n'a pas de voiture. Au moment où les restrictions sanitaires ont été assouplies, elle prévoyait de rendre visite à sa sœur lorsqu'elle a appris son décès. Elle a déclaré que si elle avait su que sa sœur était mourante, elle aurait trouvé un moyen de se rendre à London pour l’accompagner.

Elle aurait dû savoir qu'elle était aimée, et pas abandonnée , a-t-elle déclaré.

Cela me met vraiment, vraiment en colère qu'il n'y a pas eu de contact parce que je leur avais donné mon numéro , a déclaré Donna Barker. J'ai même regardé la femme l'écrire dans son dossier.

Maltraitée

La vie de Mme Barker a été marquée par des traumatismes et des combats, selon sa sœur.

Nous avons été très maltraités dans notre enfance , a déclaré Donna Barker. Physiquement, émotionnellement, sexuellement. [...] Et Melanie en a souffert le plus parce qu'elle se repliait sur elle-même.

Elle se souvient de sa sœur comme étant intelligente et belle.

Mme Barker s'est mariée à l’âge de 17 ans et a eu trois enfants. Elle et son mari ont divorcé en 1994 et Mme Barker s'est inscrite à l'Université Western de London, en Ontario, où elle a obtenu un diplôme de sociologie. Elle a eu deux autres enfants durant une seconde relation.

Lorsque cette relation a pris fin, elle a eu une crise de santé mentale, selon sa soeur, et s'est retrouvée dans un centre de soins psychiatriques avant qu'une maladie physique ne la contraigne à recevoir des soins de longue durée.

Une visite en décembre

La fille aînée de Melanie Barker, Shelley Silverthorn, a des souvenirs mitigés de son enfance à Gravenhurst, en Ontario. Elle raconte que sa mère était violente verbalement et physiquement, mais qu'elle l'emmenait aussi à Toronto pour assister à des comédies musicales.

Chargement de l’image Shelley Silverthorn affirme qu'elle aurait voulu que le foyer l'appelle. Photo : Radio-Canada / Joe Fiorino/CBC

Elle était vraiment, vraiment super religieuse , a déclaré Mme Silverthorn, qui se souvient que sa mère faisait jouer de la musique chrétienne dans la maison le dimanche.

Je pense qu'elle essayait simplement de trouver quelque chose à quoi se raccrocher, en quoi elle pouvait croire, afin d'expliquer pourquoi son père avait fait ce qu'il lui avait fait, et je pense que c'était son mécanisme d'adaptation.

Mme Silverthorn a eu ses propres combats, entre autres avec la dépendance et la loi. Elle estime que la dernière fois qu'elle a rendu visite à sa mère, c'était en 2016.

Devenir sobre a été difficile pour moi. C'est en partie la raison pour laquelle je ne suis pas allée voir ma mère. Je n'étais même pas en état de m'occuper de moi-même , a-t-elle déclaré.

Mme Silverthorn affirme avoir appelé le foyer de soins en décembre 2021 pour prendre des nouvelles de sa mère et leur avoir donné son numéro.

Le nom et le numéro de Mme Silverthorn sont dans les documents de soins de longue durée de sa mère, mais il n'y a aucune mention de son lien de parenté.

Mme Silverthorn a déclaré que son numéro est toujours en service, et qu’il l’était donc lorsque sa mère est morte. Elle ajoute qu'elle n'a pas reçu d'appel du foyer de soins de longue durée.

Je pense qu'elle aurait voulu que nous soyons tous là avec elle , a-t-elle dit. Elle n'a peut-être pas été la meilleure mère tout au long de notre vie, mais elle nous aimait.

Le sous-financement en cause?

Les experts en soins de longue durée et en soins palliatifs consultés par CBC se demandent si le foyer et le Bureau du tuteur et curateur public ont fait preuve de diligence raisonnable dans la tenue des dossiers de contacts familiaux.

C'est une série d'erreurs , a déclaré le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie à l'hôpital Mount Sinai de Toronto. Ce qui me sidère, c'est que des efforts ont été faits. Il y avait des informations [dans le dossier de Mme Barker].

Chargement de l’image Le Dr Samir Sinha se demande si les employés du foyer ont fait suffisamment d'efforts. Photo : Radio-Canada / Yanjun Li/CBC

Le Dr Sinha a illustré la situation en décrivant le modus operandi dans sa propre pratique. Il affirme que les membres de son équipe font des recherches de proches, des recherches de propriétés, contactent quiconque est répertorié dans les dossiers médicaux, y compris les pharmaciens. Il ajoute que son équipe pose des questions aux personnes qui habitent aux dernières adresses connues des proches.

Le Dr Sinha a déclaré qu'il est regrettable que les membres de la famille de Mme Barker n'aient pas eu la chance de faire leurs adieux.

Il ajoute que le sous-financement chronique du système de soins de longue durée et le manque de personnel ont probablement joué un rôle.

Malheureusement, j'ai le sentiment qu'il y a probablement beaucoup de personnes [qui ont vécu la même situation que] Melanie Barker.

Révision des politiques et procédures

Un porte-parole du réseau de santé St. Joseph's Healthcare London a déclaré que les coordonnées de la famille figurant dans le dossier d'un résident sont mises à jour au besoin et que, si l'établissement a connaissance d'informations incorrectes, il demande à la personne à charge ou au résident de fournir des informations mises à jour.

En cas de changement important dans l'état de santé d'un résident, y compris en cas de maladie grave, les personnes à charge ou les mandataires spéciaux sont informés.

Une note de service de 2017 du coroner en chef de l'Ontario, Dirk Huyer, offrant des conseils sur les corps non réclamés dans les foyers de soins de longue durée, indique qu'il incombe à l'établissement où la personne est décédée d'effectuer une recherche du plus proche parent et que, idéalement, la direction des foyers de soins tiendraient des dossiers à jour sur les patients et les résidents. Le bureau du coroner a confirmé que c'était toujours le cas.

La note de service note qu' il est important de faciliter la disposition rapide et digne des personnes décédées et que lorsque la recherche de proches n'est pas une priorité, l'état du corps peut se détériorer à la morgue pendant des semaines ou des mois .

Pour sa part, un porte-parole du ministère des Soins de longue durée a déclaré qu'il ne tient pas de statistiques sur les cas où les familles ne sont pas immédiatement informées d'un décès, mais qu'il suit les cas de non-conformité lorsqu'un foyer de soins omet d'informer le mandataire spécial ou toute autre personne désignée par le résident d'une blessure grave ou d'une maladie grave. Il indique qu'il n'y a eu qu'un seul cas de ce genre en Ontario au cours des cinq dernières années.

Il précise également que le ministère mènera une enquête ou une inspection sur réception d'une plainte concernant un membre de la famille qui n'a pas été informé du décès d'un résident, s'il a été désigné pour recevoir cette information .

Avec les informations de Katie Nicholson de CBC