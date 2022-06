La FCFA : une fédération modernisée pour appuyer une francophonie plus diversifiée

La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) est bien connue pour revendiquer la modernisation de la Loi sur les langues officielles à Ottawa. Depuis cette fin de semaine, ce sont aussi ses propres structures décisionnelles qu’elle a modifiées, pour s’adapter aux nouvelles réalités de ses communautés.

J’ai huit nouvelles personnes avec moi au conseil d’administration et ces huit personnes sont des personnes extraordinaires qui proviennent de partout au Canada , lance la présidente de la FCFA , Liane Roy, au lendemain de l’élection de ce nouveau conseil.

On est très, très heureux, ajoute-t-elle. Ça fait quelques années que la fédération veut changer la composition et la manière de fonctionner au niveau de son conseil d’administration.

Jusqu'ici, chaque organisme membre avait une place au conseil d'administration et y envoyait en général son président ou sa présidente.

Désormais, ce C.A. sera plutôt composé de personnes recherchées pour leurs compétences et qui refléteront la diversité de la francophonie.

Originaire du Sénégal, Ibrahima Diallo vit au Manitoba depuis des dizaines d’années. Mes enfants étaient les seuls noirs à l’école quand ils étaient petits. Maintenant, 50 % des enfants dans les salles de récréation ont la peau brune , dit-il.

Professeur titulaire à l'Université de Saint-Boniface et engagé dans la francophonie depuis 37 ans, Ibrahima Diallo figure parmi les nouveaux membres du C.A. de la FCFA .

Chargement de l’image Ibrahima Diallo a notamment été le président de la Société de la francophonie manitobaine. (Archives) Photo : Radio-Canada / Christian Côté

La promotion de la place du français au pays, l’immigration francophone et une nouvelle loi sur les langues officielles ayant du mordant : ce sont tous là des dossiers qui l’interpellent dans une perspective à long terme.

Je vois grand et je vois que des choses se passent dans le long terme , dit-il, ajoutant qu’il faut aujourd’hui faire des choix pour que dans 10, 15 ans, on se dise : on avait semé la bonne graine .

Ibrahima Diallo parle ainsi de normalisation du français et souligne l’importance de l’éducation, de la petite enfance et des nouveaux arrivants : Il nous faut une communauté de personnes qui sont là pour parler la langue .

« Dans les écoles, on le voit, comment la configuration démographique de la francophonie a changé. Les jeunes Canadiens de souche sont en train de vivre une réalité que leurs parents n’ont jamais vécue et pour moi, c’est un capital qu’on est en train de bâtir. » — Une citation de Ibrahima Diallo, membre du conseil d'administration de la FCFA

Lors d’une assemblée générale extraordinaire en décembre dernier, la FCFA a adopté les changements qui ont permis d’élire ces nouveaux membres, le 11 juin.

« On met en pratique ce qu’on prêche. On parle beaucoup d’immigration à la FCFA, mais on voulait aussi que notre C.A. reflète cette diversité. » — Une citation de Liane Roy, présidente de la FCFA

Immigration : un dossier qui stagne

Sur l’immigration, le Canada et les provinces ratent cependant depuis des années la cible de 4,4 % d’immigration francophone à atteindre pour maintenir le poids démographique de communautés aux prises avec l'assimilation.

La FCFA a publié, en mars, un document dans lequel elle propose une nouvelle cible articulée autour d'objectifs plus précis. Dans le cas, par exemple, où l’objectif serait une croissance du poids démographique (plus de 4,4 % d’ici 2036), la FCFA calcule que la cible annuelle doit être de 20 %.

Notre dossier d’Immigration progresse, mais il faut amener le ministre à se compromettre, à nous dire ce qu’il pense des cibles qu’on a proposées et de la politique en immigration francophone. On a mené une étude sérieuse pour déterminer les cibles pour les prochaines années pour nous amener à 2036, on a aussi donné les suggestions, ce qui devrait être mis en place pour atteindre ces cibles , rappelle Liane Roy.

La présidente de la FCFA ne cache pas non plus que l’organisme a toujours du pain sur la planche pour assurer que le projet de loi C-13, qui modernisera la Loi sur les langues officielles, soit adopté à Ottawa.

C-13, c’est un dossier que la FCFA va suivre pendant encore plusieurs années, jusqu’à l'adoption de la loi, dit-elle. Mais aussi, il y a d’autres dossiers qui s’imbriquent dans ce dossier-là , dont le renouvellement du Plan d’action sur les langues officielles.

Le plan 2023-2028 sera la toile de fond pour tout ce qui est financier par rapport à la programmation qui touche les langues officielles , note Liane Roy.

La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, mène en ce moment des consultations partout au pays pour le renouvellement de ce plan. Elle était au Manitoba il y a quelques jours seulement, rappelle Liane Roy.

Composition du nouveau C.A. de la FCFA Liane Roy, présidente (Nouveau-Brunswick)

Yves-Gérard Méhou-Loko, vice-président (Ontario)

Mylène Lapierre, trésorière (Nouveau-Brunswick)

Martine Béland (Nouvelle-Écosse)

Ibrahima Diallo (Manitoba)

Nour Enayeh (Colombie-Britannique)

Justin Johnson (Manitoba)

Marie-Pierre Lavoie (Colombie-Britannique)

Marguerite Tölgyesi (Yukon)

Avec les informations de Laïssa Pamou