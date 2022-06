Des projets communautaires pour contrer le désert alimentaire

À Saint-Luc-de-Vincennes les citoyens doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour se procurer une pinte de lait ou d’un litre d’essence. Il n’y a aucune épicerie, aucune pharmacie, ni même un dépanneur. Avec l'inflation et le prix de l'essence qui augmente, il est de plus en plus compliqué de s'alimenter pour les gens de l'endroit.