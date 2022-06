Grand défi Pierre Lavoie : des participants fiers et fatigués

Plus de 1000 cyclistes du Grand défi Pierre Lavoie ont franchi, dimanche, la ligne d'arrivée au Stade olympique, au terme d'un périple qui, pour certains, aura duré quatre jours et 1000 km à partir de Saguenay.

Il y a une âme dans le stade, quand on rentre dedans tout le monde part à pleurer, c'est probablement là qu'on réalise tous les efforts qu'on a faits et que c'est terminé , a confié à RDI Pierre Lavoie, cofondateur de l'événement qui porte son nom.

Parmi les participants, des personnalités connues comme le ministre de la Santé, Christian Dubé, l'humoriste Philippe Laprise ou l'ex-directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda qui a participé à la dernière étape.

« Il y a beaucoup de maladies qu'on peut prévenir simplement avec de saines habitudes de vie comme ne pas fumer, bien manger et faire de l'exercice. » — Une citation de Dr Horacio Arruda

Fait notable, la moitié des participants en étaient à leur première participation. C'est important de se garder en forme pour avoir de belles années de retraite , a confié François Carrier, qui fait partie du peloton pour la sixième fois.

Chargement de l’image Le long du parcours, de nombreux enfants encourageaient les participants. Photo : Radio-Canada

Cette édition a parait-il été particulièrement exigeante, notamment à cause de la pluie et des dénivelés dans la réserve faunique des Laurentides.

Ne pas attendre de frapper un mur

Faut pas attendre de frapper un mur et de prendre 50 pilules chaque jour, matin et soir, pour adopter de saines habitudes de vie , a confié cet autre participant. Il affirme que le déclic lui est venu en 2015 après avoir écouté une allocution de Pierre Lavoie.

À l'époque je pesais 248 livres et je fumais 2 paquets de cigares par jour , raconte celui pour qui la pratique du vélo permet de mettre le cerveau à off et de préserver ainsi sa santé mentale dans une société où l'on est surstimulé par nos téléphones et les réseaux sociaux.

Pour l'année 2019, le Grand défi Pierre Lavoie indique avoir distribué plus de 3,4 millions de dollars pour promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes et pour soutenir la recherche sur les maladies héréditaires orphelines.