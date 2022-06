Sherbrooke t’en bouche un coin : un festival réussi pour la DG

L'événement a eu lieu au Marché de la gare durant quatre jours. Cette année, plusieurs chapiteaux étaient installés le long de la promenade au lieu d'un seul. De plus, l'événement était axé sur la gastronomie locale. On sent qu'on a vécu une belle expérience culinaire, gastronomique, festive parce que les gens étaient au rendez-vous , mentionne Mme Larouche.

Sans avoir de données précises à offrir dimanche après-midi, la directrice générale dressait un bilan positif. On a quand même en prévente, pratiquement le double de l'année passée , mentionne-t-elle.

L'implication des bénévoles a particulièrement touché cette dernière. C'est assez incroyable parce que nous sommes en situation de pénurie de main-d'œuvre et nous avons eu quand même beaucoup de bénévoles. Sans eux, ça n'aurait pas été aussi intéressant. Mme Larouche a pu compter sur l'aide d'une trentaine de bénévoles par jour. Ça me touche. Il y a plein d'autres coups de cœur, mais ça, c'est mon premier.

Le festival devrait revenir l'an prochain avec une formule similaire. La directrice générale précise cependant avoir quelques idées pour bonifier l'événement.