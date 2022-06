Lysandre, Lova et Kanen parmi les Révélations Radio-Canada 2022-2023

L’artiste pop Lysandre, le rappeur Lova, l’autrice-compositrice-interprète québéco-mexicaine Noé Lira, la pianiste jazz Ariane Racicot, la chanteuse Rose Naggar-Tremblay et la musicienne indie folk innue Kanen sont les talents sélectionnés par le diffuseur public pour sa cuvée 2022-2023.

Nous sommes toujours aussi fiers, en tant que diffuseur public, de mettre en lumière ces artistes de la relève et de les aider à aller à la rencontre de leur public , a déclaré par voie de communiqué Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal.

Chargement de l’image Les Révélations Radio-Canada 2022-2023. Photo : Radio-Canada

Les jeunes créateurs et créatrices, sélectionnés par un comité d’experts et d’expertes du milieu musical, bénéficieront d’un coup de pouce de Radio-Canada pour propulser leur carrière, notamment grâce à une vitrine sur ses plateformes. Les artistes ont également eu droit à une semaine de formation et de création.

Les Révélations seront au micro de Rebecca Makonnen de lundi à mercredi à l’émission On dira ce qu’on voudra, qui est diffusée de 20 h 30 à 21 h. Lova, Lysandre, Ariane et Rose seront aussi à l’émission Pénélope lundi en matinée.

Depuis 2008, l’initiative a accompagné plus de 60 artistes en début de carrière, dont Ariane Roy, Cœur de pirate, Émile Bilodeau, Lisa Leblanc, Hubert Lenoir et Les Louanges.

Lysandre, Révélation en chanson

D’abord actrice et pianiste, Lysandre a bifurqué d’une formation en musique classique pour se consacrer à une carrière d’autrice-compositrice-interprète prometteuse.

Après avoir fait ses débuts dans l’industrie musicale québécoise au sein du groupe The Loodies, elle fait paraître un premier album, Sans oublier, au mois de mars 2022.

LOVA, Révélation en rap

En rap et chanson, le jeune rappeur Lova s’est rapidement fait remarquer par plusieurs membres de la communauté hip-hop québécoise, dont Imposs, Lary Kidd et Tizzo.

Il a récemment fait paraître une série de microalbums (Cool LOL, Gluant mais hot, EP3) sous l’étiquette Joy Ride Records qui ont attiré l’attention des spécialistes et des journalistes culturels.

Son titre Cookie Pop, plus près des sonorités grand public, a été choisi par les stations de radio et démontre sa capacité à jongler avec plusieurs styles musicaux.

Noé Lira, Révélation en musique métissée

Artiste québéco-mexicaine de première génération, comédienne, activiste, danseuse et accordéoniste, Noé Lira explore le métissage des formes, des langues et des cultures dans sa musique.

Après une série de résidences exploratoires un peu partout sur la planète et des concerts en Espagne, elle s’est installée à Montréal et a lancé son premier microalbum Latiendo la Tierra en 2021, projet pour lequel elle s’est entourée d’une équipe féminine.

Ariane Racicot, Révélation en jazz

Étudiante à la maîtrise à McGill, la jeune pianiste et compositrice Ariane Racicot s’est fait remarquer sur les scènes du Dièse Onze, du Upstairs et du Résonance ainsi que sur les réseaux sociaux.

Elle a fait paraître avec son trio l’album Envolée en mai, qui combine jazz modal, latin jazz, jazz fusion et jazz métal.

Rose Naggar-Tremblay, Révélation en musique classique

Contralto polyvalente, Rose Naggar-Tremblay est reconnue pour la richesse de son timbre et l’intelligence de son interprétation.

Elle a rapidement intégré les distributions de Svadba et de Twenty-Seven de l’Opéra de Montréal, avant de s’illustrer au Canada et à l’étranger, remportant une série de prix — dont le premier prix du concours de chant de l’Orchestre symphonique de Montréal en 2021 — et de contrats en Allemagne, en Corée et en Italie, notamment.

Kanen, Révélation artiste autochtone

Originaire de la communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam, Karen Pinette-Fontaine alias Kanen a lancé son premier microalbum Karen Pinette-Fontaine en 2019, dans lequel elle révèle son univers folk sensible, semblable à selui des Soeurs Boulay et de Safia Nolin.

Elle écrit des chansons en français et en partie en innu-aimun, langue qu’elle travaille à apprendre dans un processus de réappropriation identitaire.

Après avoir collaboré avec Elisapie et Louis-Jean Cormier, Kanen travaille en ce moment à la création de son premier album, prévu pour 2023.

