Les Cataractes accueillis en champions à l’aéroport de Trois-Rivières

Des partisans, des familles de joueurs et leurs proches avaient hâte de serrer dans leurs bras ceux qui leur ont fait vivre des émotions fortes tout au long de la conquête du championnat.

Le grand frère de Jordan Tourigny, Miguel, lui aussi joueur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais pour le Titan d’Acadie Bathurst, avait hâte de dire à son frère combien il est fier de lui. Je ne peux pas demander mieux pour lui. Il a 16 ans et il gagne un coupe. J'espère qu'il va gagner la coupe Memorial, mais en ce moment c'est juste de la fierté que je vis pour ça. , a-t-il dit entouré de ses parents.

Des familles qui hébergent des joueurs durant la saison ont regardé la partie ensemble. Les enfants étaient encore soufflés par la victoire de leurs joueurs. On a crié, on a crié et on a encore crié , raconte Tom Berney. Pierrick Dubé, qui a marqué le but de la victoire en prolongation habite chez lui.

Julie Laforme héberge le capitaine des Cataractes Maverik Bourque depuis 4 ans. Il est arrivé à 16 ans chez nous alors on l'a vu évoluer en tant que joueur de hockey, mais c'est aussi un ado qui est devenu un homme. On l'a vu grandir et il a aussi vu grandir la famille. C'est un gars passionné. Il transmet ça aussi aux petits , explique-t-elle.

Son fils est du même avis. Il est vraiment gentil avec nous. Des fois on se bat sur le divan.

Des célébrations à prévoir

L’entraîneur des Cataractes, Daniel Renaud a fait son arrivée dans la foule de partisans, porté par un joueur, assis sur ses épaules. Une arrivée triomphale pour le meneur de l’équipe qui aurait quand même souhaité vivre cette victoire avec les partisans. Notre seul regret c'est qu'on n’ait pas remporté cette coupe-là à Shawinigan. Les fans l'auraient mérité. Je ne suis aucunement surpris de voir l'accueil des fans. Ce sont les meilleurs fans de la ligue. Je l'ai toujours dit. Je le dis depuis le jour 1.

L’organisation devrait prendre une décision lundi matin sur la tournure que prendront les célébrations. Elle tiendra compte du fait que les joueurs ont quelques jours seulement devant eux pour recharger leur batterie puisque le tournoi de la Coupe Memorial débute dans une dizaine de jours. On n'a rien organisé de ça , dit le président des Cataractes, Roger Lavergne. On ne voulait pas conjurer le mauvais sort alors on en a pas trop parlé, mais c'est sûr qu'on s'en va vers une parade , a-t-il ajouté.