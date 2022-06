Le Salon Kinsmen de retour à Val-d’Or

Le 52e salon a regroupé une centaine d’exposants et l’entièreté des profits amassés seront remis à des organismes de la région

Cette année, plus de 6 000 personnes ont visité l'exposition, ce qui a permis au club d'amasser plusieurs milliers de dollars qui seront redonnés à la communauté.

Les gens ont bien répondu, on est très satisfait de la fin de semaine , a lancé Yoland Melançon, président du 52e Super Salon Kinsmen.

Chargement de l’image Yoland Melançon, président de la 52e édition du Super Salon Kinsmen. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Pour cette édition, le Club Kinsmen Val-d'Or s'est associé avec la distillerie Alpha Tango afin de remettre les profits des cocktails vendus par l’entreprise à la banque alimentaire de Val-d’Or. On va doubler leur revenu et avec IGA Famille Pelletier on va donner des dons en denrée , explique Yoland Melançon.

Pour Alex Gaudreault, vice-président de la distillerie Alpha Tango, leur présence à l’événement est une façon de faire découvrir leur produit à la communauté tout en redonnant à une bonne cause.

Une belle visibilité

Des événements comme celui-là, c’est une occasion de réseauter avec les gens, leur parler de nos produits et leur montrer les différents services que l'on offre , a affirmé Samuel Gignac, directeur des boutiques La Zone et La Zone Rose Bonbon de Val-d’Or.

Chargement de l’image Les boutiques La Zone et La Zone rose bonbon présents à l'événement. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Depuis des années, l’entreprise est présente au Super Salon Kinsmen et pour eux, d'être là cette année c’est une opportunité de retrouver le contact avec la clientèle , mentionne Samuel Gignac.