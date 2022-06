Deux cheffes d’entreprise de l’Alberta gagnent un prix national d’entrepreneuriat

L’Edmontonienne Shelvie Fernan et Lourdes Juan de Calgary sont deux des quatre lauréates du concours HerStory 2022 organisé par Alberta Innovates et The51, une organisation qui investit dans de jeunes entreprises dirigées par des femmes et des fondatrices d'identité de genres diverses.

Le concours a vu la participation de 29 entrepreneuses de tout le pays pour raconter l'idée de création et le cheminement de leur entreprise.

Shelvie Fernan est cheffe d’entreprise et cofondatrice deFly & Fetch  (Nouvelle fenêtre) , une société d'expédition qui fournit un service de livraison internationale de colis, plus rapides et moins chères que les services traditionnels. Elle remporte un investissement de 51 000 $ pour sa compagnie.

J'étais vraiment surprise , a-t-elle déclaré. En même temps, on mérite [cet investissement] parce que je travaille très dur et mon équipe aussi , ajoute-t-elle.

Plutôt qu'un processus d'expédition traditionnel, son entreprise couvre de 50 à 100 % des frais de vol des voyageurs ayant de l'espace supplémentaire dans leurs bagages. En contrepartie, ces voyageurs acceptent de transporter et de livrer des colis pour les clients de Fly & Fetch, a expliqué Shelvie Fernan.

Pour cela, elle dispose d'une base de données d'environ 7000 voyageurs, prêts à livrer des colis.

Elle affirme que l'idée de l'entreprise lui est venue de sa propre expérience. En tant que nouvelle arrivante des Philippines, la livraison des colis qu'elle envoyait à sa mère par le biais de sociétés traditionnelles était à chaque fois très coûteuse et prenait généralement plus d'une semaine.

Selon elle, il est assez courant dans les communautés immigrantes de demander aux personnes qui rentrent chez elles de livrer des colis à leur famille et à leurs amis. Nous faisons cela depuis si longtemps , a-t-elle ajouté.

« Nous devons avoir un modèle économique qui fonctionnerait parce que beaucoup d'autres personnes veulent aussi cet envoi [rapide]. » — Une citation de Shelvie Fernan, cheffe d’entreprise et cofondatrice de Fly & Fetch .

Faciliter l'accès à la nourriture

L'autre lauréate, la Calgarienne Lourdes Juan, a remporté 20 000 $ en investissement. Elle est fondatrice et directrice générale de Knead Technologies (Nouvelle fenêtre) , une entreprise qui aide les organisations de secours alimentaire à gérer la logistique au moyen d'une application qu’elle a développée.

C'était merveilleux d'être dans cette salle avec cette énergie, d'apprendre à connaître tant de gens qui font exactement ce que je fais , a-t-elle déclaré.

Elle indique que sa passion pour la résolution des problèmes d'accès à la nourriture lui vient de sa propre expérience de vie. Sa mère, qui a immigré des Philippines au Canada, avait l'habitude d'occuper trois emplois, dont celui de caissière dans une épicerie.

Nous faisions partie des familles qui n'étaient pas en mesure de gaspiller la nourriture , affirme-t-elle.

Maintenant, je suis déterminé à améliorer l'accès à la nourriture dans le monde entier, grâce à cette nouvelle technologie , ajoute Lourdes Juan.

Bien que son entreprise n'ait été fondée que cette année, elle indique que son équipe avait déjà reçu des appels d'organisations du monde entier, de la Jamaïque à la Côte d'Ivoire.

Des projets pour l'avenir

Chargement de l’image Une Calgarienne inspecte la qualité d'un produit de Fresh Routes, une organisation que l'entrepreneuse Lourdes Juan a fondée. Photo : (David Bell/CBC)

Un suivi auprès de chaque entreprise lauréate sera assuré par les différentes organisations qui ont investi dans HerStory 2022, pour voir comment ces fonds vont être utilisés, a indiqué Shelley Kuipers, co-fondatrice et co-dirigeante de The51.

Nous allons procéder à un processus de diligence raisonnable pour nous assurer que tout est vérifié du point de vue de l'investissement , a-t-elle ajouté.

Ces sociétés veulent s'étendre

Lourdes Juan a précisé que l'argent gagné par son entreprise servira probablement à améliorer son application pour mieux la commercialiser auprès des organisations du monde entier.

Shelvie Fernan assure quant à elle que son entreprise cherche à étendre sa portée à d’autres pays comme le Brésil et l'Inde. Actuellement, sa prestation de service est offerte principalement au Canada, aux États-Unis, aux Philippines et au Pakistan.

Shelley Kuipers a annoncé que le concours se veut un moyen direct d'accroître les investissements dans les entreprises dirigées par des femmes et des fondateurs issus de la diversité des genres.

Ma propre expérience m'a montré qu'il était extrêmement difficile de lever des fonds en tant que femme entrepreneure , a-t-elle déclaré.

En 2020, les femmes entrepreneures n'ont reçu que 2,3 % des milliards de dollars distribués par les fonds de capital-risque mondiaux, selon Crunchbase, une plateforme d'information sur les sociétés.

Alors qu'il ne devait y avoir à l'origine qu'une seule gagnante du concours HerStory 2022, Shelley Kuipers a affirmé que les participantes étaient si impressionnantes, que quatre prix ont dû être remis à la fin de l'événement, dont aux deux Albertaines.

Avec les informations de Tarini Fernando