La mode autochtone, pour accélérer la réconciliation

Pour Isabella King (Anara), propriétaire d’un kiosque au festival, la mode est un véhicule de reconnaissance, puisqu’elle est immédiatement identifiable. Et pour elle, la reconnaissance mène à la réconciliation .

De son côté, Emilie McKinney, propriétaire d’une boutique de produits de mode liés aux regalia, il s’agit de s’assurer que la mode autochtone appartient aux Autochtones.

Finalement, pour Wendy Sinclair, qui a une boutique de vêtements, les efforts des propriétaires d’entreprises autochtones sont des sources d’inspiration pour les plus jeunes générations.

Des clochettes fabriquées sur un autre continent

Mme McKinney est la propriétaire fondatrice de la boutique Anishinaabe Bimishimo, et est originaire de la Première Nation Swan Lake Manitoba. Elle a eu l’inspiration pour créer sa boutique quand elle a réalisé que les clochettes qui s’attachent aux robes de regalia étaient fabriquées ailleurs.

Chargement de l’image Emilie McKinney est la propriétaire fondatrice de la boutique Anishinaabe Bimishimo. Photo : Radio-Canada

« J’étais triste de voir que les clochettes utilisées dans nos communautés sont fabriquées sur un autre continent. » — Une citation de Emilie McKinney

Mme McKinney explique que les compagnies qui fabriquent les éléments culturels nécessaires aux pow-wow ne sont pas elles-mêmes gérées par des Autochtones. Ils font de l’argent sur notre culture et nos cérémonies.

Chargement de l’image Les clochettes font partie des regalia. Photo : Radio-Canada

Maintenant, on est capable de produire 80 clochettes à la minute. [...] On fournit des clochettes à plus de 100 magasins qui se retrouvent partout dans le continent - au Canada et aux États-Unis.

Une représentation visible

Wendy Sinclair, fondatrice de la boutique Pretty Windy Designs, est originaire de la Première Nation Brokenhead Ojibway Manitoba. Elle fabrique surtout des robes.

C’est très important pour moi de représenter les cultures autochtones à l’aide de la mode. Je veux représenter la culture dans notre pays, au Canada, et pour toutes les Premières Nations. Pour les jeunes, pour les générations qui grandissent, pour leur montrer à représenter [nos cultures] partout dans le monde.

Chargement de l’image Wendy Sinclair est la fondatrice de la boutique Pretty Windy Designs. Photo : Radio-Canada

J’encourage tout le monde à examiner ce qui est authentique dans leur propre culture [afin de le représenter].

Elle affirme que l’intérêt des gens qui se présentent dans sa boutique ou dans son kiosque est authentique. J’ai l’impression que le Canada commence à se réveiller. Les gens viennent à mon kiosque, me posent des questions, veulent vraiment savoir ce qui se passe. C’est très excitant, tout ça.

L’artiste multidisciplinaire Isabella King (Anara), de Tuktoyaktuk aux Territoires du Nord-Ouest, abonde dans le même sens.

Pour elle, il s’agit surtout de démontrer aux plus jeunes que leur culture est représentée partout au pays. Je veux que les jeunes nous voient et se disent : "Oh, ils sont jeunes aussi, ils me ressemblent, je peux faire comme eux si je le veux." C’est bon pour leur confiance.

Et, pour moi, la mode me permet de me reconnecter à ma culture.

Avec les informations d'Andreane Williams