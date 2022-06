Amos accueille la première étape de la Coupe du Nord

Environ 200 adeptes de vélo de montagne prennent part à cette compétition qui a lieu sur un circuit fermé

Les participants effectuent plusieurs tours de plusieurs kilomètres, selon les catégories.

C'est un événement qui est organisé par l'Association Vélo de Montagne Abitibi-Témiscamingue.

D'ailleurs, ce sport gagne de plus en plus d'adeptes explique l'administrateur au club Vélo XTRM Amos Marc-André Nadeau.

Ce qui est le fun c'est que le vélo de montagne, c'est très familial. Oui tu as les plus jeunes qui courent, mais aussi, souvent, les parents courent aussi, alors c'est vraiment pour tous types de sportifs, c'est aussi familial , dit-il.

Chargement de l’image Les coureurs font plusieurs tours au camp du Domaine d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Marc-André Nadeau ajour qu'il s'agit aussi de la finale régionale de jeux du Québec. C'est la compétition régionale et il y a des jeunes qui vont compétitionner au niveau provincial et certain qui font le circuit canadien, mais le régional c'est vraiment la porte d'entrée pour plusieurs jeunes et moins jeune pour le provincial.

D'autres courses suivront également à Val-d'Or le 19 juillet, à Senneterre 14 août à Rouyn-Noranda 28 août.