Émergence de nouveaux détails dans la mort du petit Tanner Brass à Prince Albert

Connu sous le nom de Jimmy dans les rues de Prince Albert, Chris Bird avait passé la nuit dans une cellule du poste de police. Il allait être relâché quand il a entendu des cris perçants provenant de la section réservée aux femmes détenues.

Mon bébé! À l’aide! Mon bébé!

Chris Bird dit que les cellules de détention sont souvent bruyantes, mais que ces appels avaient un caractère particulièrement urgent.

Boy, cette fille qui crie, elle veut son bébé , a-t-il raconté dans une entrevue récente.

Il pense que la femme était Kyla Frenchman, suppliant les policiers de vérifier que son bébé de 13 mois, Tanner, allait bien.

Il était trop tard quand des policiers ont fait ce déplacement de cinq minutes en voiture. Le père de Tanner, Kaij Brass, a été arrêté sur place et accusé de meurtre au second degré.

Kyla Frenchman a dit qu’elle avait imploré les agents d’aller au secours de Tanner. Chris Bird est la première personne à affirmer publiquement qu’il a entendu ses appels à l’aide.

Chris Bird dit qu’il a décidé de parler malgré les problèmes que cela pourrait lui causer. Il explique avoir consulté un aîné, qui lui a dit qu’il était important que la vérité sorte.

Chargement de l’image Chris Bird se trouvait au poste de police quand il a entendu les cris d'une femme demandant aux policiers de vérifier que son bébé se portait bien. Il pense que cette femme était Kyla Frenchman. Photo : Radio-Canada / Jason Warick

CBC News s'est rendu avec lui au poste de police pour obtenir le rapport écrit de son incarcération. Le document confirme que Kyla Frenchman et lui étaient bien détenus dans des cellules le 10 février au matin.

Pour l’avocate de Mme Frenchman, Eleanore Sunchild, c'est une bonne chose qu’un témoin valide les dires de sa cliente. C’est important que le public sache ce qui s’est passé , affirme-t-elle.

Comme toutes les mères, elle voulait simplement que son bébé soit en sécurité, et maintenant nous avons un témoin pour le confirmer , a déclaré le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), Bobby Cameron.

Le mois dernier, CBC News a également parlé à près d’une dizaine d’anciens et actuels policiers de Prince Albert, à des membres du conseil de la commission de police et à d’autres personnes. La plupart ont accepté de parler sous le couvert de l’anonymat, parce qu’ils ne sont pas autorisés à discuter d’enquêtes en cours ou de rencontres privées.

Ils ont soulevé de nouvelles questions sur le cas du petit Tanner et, plus généralement, sur le Service de police de Prince Albert et sa direction.

Ils ont fait écho à des propos entendus auparavant, selon lesquels le changement devra se faire par le haut, en commençant par le départ du chef de police actuel, Jonathan Bergen.

Cette femme a été traitée de cette façon parce qu’elle était autochtone et on ne l’a pas crue, a déclaré le chef Bobby Cameron au début de mars. Nous demandons des changements et nous les exigeons maintenant.

Jonathan Bergen n’a pas voulu accorder d’entrevue pour ce reportage. Mais plus tôt ce printemps, après la mort de Tanner Brass, il a déclaré que ses relations avec les communautés autochtones et tous les résidents étaient importantes.

Nous recevons le message haut et fort, et nous reconnaissons que nous avons beaucoup à faire pour rebâtir la confiance. Nous sommes engagés envers ce but , a-t-il alors affirmé.

La chef adjointe du Service de police de Prince Albert, Farica Prince, a accordé une entrevue à la place du chef. Elle a déclaré ne pas être au courant de quoi que ce soit qui pourrait semer un doute quant aux capacités de Jon Bergen de demeurer chef de la police.

Je n’ai pas vu, vécu ou reçu quoi que ce soit qui serait de nature à changer ma confiance envers la capacité du chef de police Jonathan Bergen de mener notre organisation , a-t-elle déclaré.

Elle n’a pas voulu commenter le dossier Tanner Brass ou les critiques particulières adressées au chef Bergen, rappelant l’enquête en cours de la Commission des plaintes du public de la Saskatchewan.

Elle trouve aussi préoccupant le fait que des policiers fournissent des informations aux médias.

J’espère que vous comprenez tous que d’interférer avec une enquête n’est pas seulement contraire à la Loi sur la police, mais ça peut aussi être un acte criminel , dit-elle.

En ce moment, dit-elle, la police doit travailler en équipe et se concentrer sur la sécurité et le bien-être de la communauté.

La mère a supplié les policiers

Interviewée en mars dernier, Kyla Frenchman a déclaré que Tanner et elle vivaient comme des prisonniers dans leur logement de la 23e Rue. Elle ne pouvait utiliser un téléphone ou un ordinateur, elle ne pouvait quitter la maison seule ou amener Tanner voir le médecin.

Il disait que si je sortais, mon bébé et moi on serait finis, morts, a-t-elle déclaré. Il me forçait à rester. C’est ce que je devais endurer.

Kyla Frenchman a aussi dit que le soir du 9 février, alors que Tanner avait tout juste un peu plus d’un an, elle voulait partir.

J’ai décidé de faire mes bagages. J’ai mis mon manteau et mon chapeau , dit-elle. Elle affirme que Kaij Brass l’a mise à la porte en lui disant de quitter la propriété et aller mourir .

Elle a erré dans les rues froides et sombres, cognant aux portes jusqu’à ce que quelqu’un la laisse utiliser un téléphone pour appeler la police.

Elle a dit aux deux agents qui sont arrivés que son bébé était en danger.

Chargement de l’image Kyla Frenchman dit qu'elle a imploré à plusieurs reprises les agents d’aller s’assurer de la sécurité de son bébé. Photo : Radio-Canada / Jason Warick

Kyla Frenchman est une Autochtone de la Première Nation Thunderchild. Elle affirme que les policiers l’ont accusée d’avoir bu, l’ont menottée et l’ont détenue au poste de police sans aller vérifier l’état de son bébé Tanner.

Elle dit qu’une fois dans la cellule de détention, elle a imploré les agents d’aller s’assurer de la sécurité de son bébé.

Elle a été libérée des heures plus tard. À son arrivée à la maison, elle a vu des rubans de la police autour de la propriété. Les agents lui ont alors dit que Tanner était mort. Elle s'est effondrée en larmes.

Pourquoi les agents ne sont-ils pas allés plus tôt?

Selon un policier au fait du dossier et d’autres personnes, les policiers qui se sont rendus dans l’appartement de Kyla Frenchman ce soir-là ne l’ont pas fait en raison de ses appels répétés. C’est Kaij Brass lui-même qui les a appelés.

La mère de Kaij Brass, Rubin Charles, a déclaré que son fils lui a téléphoné quelques minutes avant l’arrivée des policiers. Au départ, elle a pensé que son fils l’appelait pour lui souhaiter un bon anniversaire, mais elle s’est bien vite rendu compte que quelque chose n’allait pas.

Il m’a dit : "Les policiers s’en viennent et je vais devoir vivre avec ce que j’ai fait" , a-t-elle raconté lors d’une entrevue.

Rubin Charles dit qu’à la suite de cet appel, elle a immédiatement contacté la gérante de la maison où vit son fils, Jody Ehlert.

[Brass] l’a appelée et lui a dit qu’il avait fait quelque chose, raconte Jody Elhert. Il lui a dit qu’il avait appelé la police et qu’elle était en route. Elle était inquiète, elle pensait qu’il pouvait y avoir quelque chose de mal avec le bébé.

Chargement de l’image La maison dans laquelle la police a trouvé le corps du petit Tanner et a arrêté son père, Kaij Brass. Photo : Radio-Canada / Jason Warick

Jody Elhert s’est rendue sur place. Elle dit qu’il n’y avait rien de choquant à voir la police sur place , mais qu’elle ignorait à quel point la situation était grave.

Kaij Brass et Kyla Frenchman avaient emménagé dans l’appartement il y a environ deux ans. Depuis, Jody Elhert dit avoir reçu plus d’une dizaine de plaintes de la part de voisins ou d’autres occupants de la maison au sujet du comportement de Kaji Brass.

Je sentais qu’il était très contrôlant, raconte Jody Elhert. Je n’ai presque jamais vu Kyla. C’est toujours lui qui répondait à la porte. Elle était très discrète, il n’y avait pas de contact visuel.

Selon les voisins, Kaji Brass leur lançait des insultes ou se tournait vers eux en les fusillant du regard quand il levait des poids dans la cour. Chris Bird fait partie de ces voisins. Il vit dans l’appartement d’à côté.

Chris Bird a été libéré du poste de police dans la matinée du 10 février. Il dit avoir été sur place à temps pour voir Kaji Brass, en pantalon de pyjama, se faire passer les menottes par la police dans la cour. Un agent a confirmé la description faite par M. Bird.

Il m’a regardé et a craché , se souvient Chris Bird.

Chris Bird a continué de regarder alors que d’autres voitures de police, une ambulance et d’autres véhicules d’urgence arrivaient sur place.

Plus tard, quand elle est arrivée et avant que la police lui apprenne la mort de son bébé, Kyla Frenchman a aperçu Chris Bird dans la cour. Ce dernier dit qu’elle lui a demandé ce qu’il se passait et où était son bébé.

Chris Bird affirme que c’est alors qu’il a pris conscience que la voix entendue au poste de police était celle de cette femme. Il venait de voir les services d’urgence sortir de l’appartement avec une civière. Il a répondu à Kyla Frenchman de s'enquérir auprès de la police.

Pourquoi les agents ne sont-ils pas venus plus tôt? Pourquoi ont-ils laissé le bébé là? Ils ont fait une erreur en arrêtant cette femme , déclare-t-il.

Quand la scène a été libérée par la police, plusieurs jours plus tard, Jody Ehlert a permis aux dirigeants de la FSIN d’entrer dans le logement. Ils l'ont nettoyé et un aîné a procédé à une cérémonie pour l’esprit du petit Tanner. La FSIN est venue en aide à Kyla Frenchman, qui vit maintenant à Saskatoon.

Rubin Charles, la mère de Kaji Brass, dit qu’elle apportait souvent de l’argent, des couches ou de la nourriture pour Tanner. Elle dit n’avoir rien vu laissant croire que Kyla était malheureuse.

Rubin Charles avait un pendentif portant l’empreinte d’un doigt de Tanner et son nom. Elle pense que les choses se seraient mieux terminées si un agent de police s’était rendu chez Kyla Frenchman au moment où elle le leur demandait.

J’ai du mal à gérer la perte de mon petit-fils et de mon fils aux mains du système, dit-elle. Ils me manquent beaucoup.

L’avocate de Kaji Brass, Rebecca Crookshanks, n’a pas voulu faire de commentaire alors que l’affaire est devant les tribunaux.

Des critiques demandent le départ du chef de police

Au début du mois de mars, la FSIN , le Grand Conseil de Prince Albert et d’autres organismes ont demandé le congédiement immédiat du chef de la police et de tous les agents qui n'avaient pas tenu compte des demandes répétées de Mme Frenchman.

Cette mère a été retenue contre son gré et son bébé a payé leur négligence de sa vie, a déclaré le chef de la Première Nation Thunderchild, James Snakeskin. Le petit Tanner n’aura pas la chance de grandir et de vivre une vie heureuse. La mort de cet enfant touche Thunderchild et d’autres Premières Nations. C’est du racisme pur.

Jonathan Bergen a d'abord déclaré qu’il voulait attendre les résultats de l’enquête de la Commission des plaintes du public de la Saskatchewan avant d'agir. Peu après, disant qu’il avait vu des résultats préliminaires de l’enquête de la Commission, il a toutefois suspendu les deux agents juniors qui ont arrêté Kyla Frenchman.

Chargement de l’image Des critiques affirment que pour obtenir justice pour le petit Tanner, le chef de police de Prince Albert, Jonathan Bergen, doit partir. Photo : Service de police de Prince Albert

Le lendemain, dans un communiqué, le syndicat des policiers a affirmé que selon un vote ayant eu lieu précédemment, le chef avait perdu la confiance de 95 % des agents.

Les policiers interviewés sont d’accord pour que la police rende compte de ses actions, mais sont furieux face à des gestes qu'ils trouvent arbitraires et injustes de la part du chef Bergen.

Les deux officiers juniors ont été suspendus, mais le sergent en poste ne l’a pas été. Selon les policiers interviewés, le sergent doit être tenu responsable pour avoir détenu Kyla Frenchman et pour avoir refusé d’envoyer des agents chez elle.

Ils disent que ce sergent a été promu au rang d’inspecteur et qu’il va superviser une réforme de la division des patrouilles.

Les policiers précisent que le vote de défiance à l’égard de leur chef était un vote secret et que peu après sa tenue, le président de l'association de la police de Prince Albert, Josh Peterson, a appris qu’il était considéré comme un suspect dans la mort du petit Tanner.

Les policiers disent que Josh Peterson n’était pas sur les lieux, et que son quart de travail a pris fin avant que Mme Frenchman soit amenée en détention.

Ils disent aussi que le chef Bergen, qui avait déjà perdu un vote de confiance en 2020, s’en prend à ses critiques et récompensent ceux qui l’appuient.

C’est tellement bizarre, a déclaré l’un d’eux. Comment cela peut-il être juste?

Josh Peterson a décliné une demande d’entrevue portant sur sa situation personnelle, mais a souligné quelques insatisfactions.

Pendant des années, l'association de la police et les chefs autochtones ont demandé que du personnel paramédical soit présent en tout temps dans le bloc cellulaire. En ce moment, on y trouve ce personnel seulement de 19 h 30 à 7 h 30.

Sur une période de 30 jours l’automne dernier, trois personnes sont mortes alors qu'elles étaient en détention. Deux d’entre elles ont été retrouvées inanimées juste avant que le quart de travail du personnel paramédical commence.

Josh Peterson ne sait pas si une présence paramédicale en tout temps aurait permis de prévenir ces morts, mais la police ne devrait pas avoir à prendre soin de gens qui ont des besoins médicaux complexes. Les villes de Saskatoon et Regina ont du personnel paramédical en tout temps, dit-il.

Selon lui, les agents perdent le moral après tous ces événements.

Nous n'avons plus confiance. On ne voit pas de signes de changement en haut lieu. Nos membres pataugent dans le statu quo. Ils se montrent au travail et le font du mieux qu’ils peuvent étant donné les circonstances.

Il dit que les problèmes croissants de drogue et d’itinérance, en plus des deux meurtres survenus à la fin du mois de mai, pèsent sur les agents et sur toute la communauté.

Les policiers disent que d’autres agences et ordres de gouvernement doivent en faire plus, mais qu’un nouveau départ au plus haut niveau de la police est nécessaire. Selon Josh Peterson, la grande majorité des policiers ne veulent pas travailler pour Jonathan Bergen.

Je ne crois pas qu’il soit possible de rebâtir cette relation, dit-il. C’est comme dans un mariage, quand les deux parties doivent décider si un divorce est la solution. Malheureusement, nous en sommes probablement là.

Les policiers ont demandé l’intervention de la Commission de police, qui n’a pas répondu à leurs appels, dit-il.

Ces doléances ne sont pas récentes, selon les policiers interviewés, les chefs des Premières Nations et deux anciens membres du conseil de police de Prince Albert.

Ils notent que Jonathan Bergen est à la tête du Service de police depuis moins de quatre ans et que déjà, il a reçu deux votes de défiance de la part des agents et une demande de démission de la part de groupes autochtones, sans compter les questions que posent deux morts en détention, l’escalade du crime violent et le dossier du petit Tanner.

Aucun des membres actuels du conseil des commissaires de la police, y compris le maire Greg Dionne, n’a voulu accorder une entrevue.

Si Jonathan Bergen a décliné une demande d’entrevue, une relationniste du Service de police a indiqué que le chef continuait d’être profondément engagé envers les résidents et ses collègues du Service.

Elle dit que Jonathan Bergen reçoit de nombreuses demandes pour parler à des organismes communautaires, qu’il agit comme mentor pour les agents autochtones recrus de la police et qu’il a mis sur pied un partenariat avec le Grand Conseil de Prince Albert.

Depuis que Farica Prince a été nommée chef adjointe en novembre dernier par Jonathan Bergen, elle est devenue la première femme autochtone à occuper un tel rang dans un service de police municipal en Saskatchewan, mentionne la porte-parole.

Le mois dernier, le Service de police de Prince Albert a reçu le premier prix au Versaterm Public Safety Innovation Awards, pour son emploi d’un logiciel administratif qui améliore la production de rapports et les communications internes.

Une mort qui aurait pu être évitée

La Commission des plaintes du public de la Saskatchewan continue son enquête sur la mort du petit Tanner, mais on ignore si les résultats de cette enquête seront rendus publics.

Pour certains, il faut que les choses changent sans tarder, peu importe si les conclusions de l'enquête sont rendues publiques.

L’avocate de Mme Frenchman, Eleanore Sunchild, veut que justice soit faite pour sa cliente et pense qu’il faut absolument commencer en congédiant le chef de police et les autres policiers qui n’ont pas agi pour prévenir la mort de Tanner ce jour-là.

Pour Eleanore Sunchild, qui représente aussi la famille de Colten Boushie, il s'agit aussi d’éviter de futures tragédies.

Plus rien ne me surprend maintenant dans cette province, et c’est triste à dire. J’ai entendu tellement d’histoires d’horreur, de mauvais traitements et d’injustice , dit-elle.

Kyla a perdu son enfant. Il ne peut pas lui être rendu. C’est une mort qui aurait pu être évitée.

Avec les informations de Yasmine Ghania et Jason Warick