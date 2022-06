Ce sont plus de 200 femmes qui ont participé à la séance photo « Une pose pour le rose », dimanche, à Baie-Comeau. Au coût de 20 dollars qui seront versés à la Société canadienne du cancer, chaque femme a pu recevoir des services de coiffure et de maquillage ainsi qu'une séance photo dans les serres du Centre du jardin Trudel.

Parmi ces participantes, dix femmes qui sont des survivantes ou des combattantes du cancer du sein ont été choisies pour participer gratuitement à la séance photo.

Une trentaine de bénévoles étaient présentes dimanche pour coordonner l'événement.

Chargement de l’image Hélène Côté est une des photographes bénévoles de l'événement « une pose pour le rose» à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

C'est la troisième fois qu'Hélène Côté participe bénévolement comme photographe à l'activité « Une pose pour le rose ». Ça rallie vraiment les gens , expose-t-elle. Les gens sont hyper généreux quand on parle de la cause.

« Le cancer peut toucher n'importe qui dans notre entourage, spécifiquement le cancer du sein. On ne sait jamais quand ça peut nous arriver. C'est vraiment une cause qui est importante. » — Une citation de Hélène Côté, photographe bénévole pour « Une pose pour le rose »

Hélène Côté indique que les Baie-Comoises étaient au rendez-vous cette année. Les gens attendent cet événement-là chaque année, surtout que ça faisait deux ans qu'on ne l'avait pas [tenu] en raison de la pandémie , précise la bénévole.

Chargement de l’image Chantal Hébert fait aussi partie des photographes bénévoles de l'événement « Une pose pour le rose ». Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

La photographe Chantal Hébert, qui en est également à sa troisième année d'implication pour l'événement, explique que l'initiative a été lancée en 2017 à Chicoutimi par une photographe du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des photographes de Baie-Comeau ont rapidement embarqué dans le projet, devenu un rendez-vous annuel dans la région. Mme Hébert précise que l'événement est entièrement dédié aux femmes.

Cent pour cent des fonds qu'on amasse, tout va aller pour la cause. Il n'y a rien qui reste dans nos poches , renchérit Hélène Côté. Elle estime que chaque bénévole a offert près de 80 heures de travail pour l'événement.