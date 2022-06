Les colorés personnages du roman Vernon Subutex 1 de Virginie Despentes vont prendre vie sur les planches de l’Usine C à Montréal dans le cadre d’une adaptation théâtrale présentée du 14 juin au 22 juin.

Au cœur de cette histoire, première d’une trilogie culte, on retrouve Vernon Subutex, un ancien disquaire parisien à succès vivant maintenant une existence effacée avec l’aide financière de son ami Alex Bleach, un célèbre chanteur rock.

Quand celui-ci décède peu après lui avoir confié un ultime enregistrement, la vie de Vernon Subutex bascule : expulsé de son loyer, il sollicite l’aide d'anciens amis et amies, qui composent une galaxie de personnages tous plus différents les uns des autres, avant de se retrouver à la rue.

C’est très corrosif, il y a beaucoup d’humour , lance le David Boutin, qui incarne avec enthousiasme le disquaire déchu.

Adapter l’écriture romanesque au théâtre

Pour le comédien, qui a notamment joué dans les pièces Ulster American, Seeker et Mademoiselle Julie, la trilogie Vernon Subutex se prête bien à la scène.

Chargement de l’image Le comédien David Boutin incarne Vernon Subutex. Photo : Vivien Gaumand

Les romans sont très bien écrits. Et je crois que la façon dont les romans sont écrits permet une adaptation très fun au théâtre , estime David Boutin.

L'histoire de Virginie Despentes a d'ailleurs déjà été adaptée en série télé par Canal+, et en bande dessinée par Luz. Une pièce théâtre mise en scène par Thomas Ostermeir est également prévue ce mois-ci à Paris.

La version de l'Usine C, mise en scène par Angela Konrad, dure environ 3 heures avec entracte. Une adaptation qui, selon le David Boutin, reste collée très très près au roman .

Le rock and roll de Vernon Subutex

Le comédien raconte que l’esprit rock and roll de l'œuvre est même venu jusqu’à teinter la préparation de la pièce.

C’est ce que [Angela Konrad] voulait créer lors des répétitions : le côté "on est délinquant, on brasse, on essaie des affaires” , explique-t-il.

« C’est un joyeux bordel. Le show, ça reste un joyeux gros bordel. » — Une citation de David Boutin, comédien

C’est d’ailleurs cette envie de liberté qui l’a amené à collaborer avec Angela Konrad, qui signe notamment les mises en scène de Fleuve, de Platanov, amour, haine et angles morts et Les robots font-ils l’amour.

Elle vient également d’être nommée directrice générale et artistique de l’Usine C.

Chargement de l’image Angela Konrad est directrice générale et artistique de l’Usine C. Photo : Radio-Canada / Mathieu Arsenault

C’est une artiste intelligente. Elle a cette énergie, cette folie-là, cette liberté-là d'essayer des trucs. Elle fait beaucoup confiance à ses acteurs pour qu’on amène notre grain de sel, et qu’on se permette de remettre les choses en question.

Les deuxièmes et troisièmes tomes de Vernon Subutex seront-ils eux aussi adaptés au théâtre? C’est l’ambition d’Angela Konrad, et David Boutin s’en réjouit.

On trip tellement sur ce spectacle là, le plaisir ne va que continuer!

Vernon Subutex 1 est présenté du 14 au 21 juin à l’Usine C, à Montréal. La pièce est mise en scène par Angela Konrad, selon les textes du roman de Virginie Despentes.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture club. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.