Un projet d’appartements supervisés à Trois-Rivières

Le projet de l’organisme Habitations Logis-vie commence de plus en plus à prendre forme. Pour amorcer la construction de dix appartements supervisés destinés à de jeunes adultes vivant avec un handicap, des bénévoles ont mené une campagne de financement dans 14 commerces de Trois-Rivières. Une initiative qui a permis d’amasser près de 5 000 $.

L’immeuble à logements sera construit dans le nouveau quartier Le Citadin, à proximité du boulevard des Chenaux, à Trois-Rivières. Le projet s’apparente à celui de J’ai mon appart, implanté depuis peu à Shawinigan.

C’est inespéré pour des parents qui ont des enfants trisomiques et d’autres déficiences intellectuelles , a évoqué Nathalie Nociti, mère d’un jeune adulte vivant avec un handicap, qui participait à la campagne de financement dans une épicerie de Trois-Rivières. Ce qu’on souhaite, dans la vie [...] c’est qu’il soit autonome un jour , poursuit-elle, aux côtés de son fils Steve Alec Lamontagne.

Hélène Bouchard amassait des fonds pour Habitations Logis-Vie dans une seconde épicerie. Elle fait partie du groupe de parents qui ont créé l’organisme, se trouvant démunie devant l'absence de ressources destinées à son fils.

On a travaillé fort pour [que notre enfant] devienne le plus autonome possible. Puis on arrive à l’âge adulte, et il n’y a rien d’offert par la société à par les familles d'accueil. Nous, on ne veut pas changer une famille pour une famille. On pense qu’Étienne est quand même capable, bien sûr, avec supervision, de vivre en appart , a raconté Mme Bouchard.

Pour Guy Caron, président du conseil d'administration d'Habitations Logis-vie, le projet de l’organisme va bien plus loin que le seul fait de mettre un toit sur la tête des jeunes adultes vivant avec un handicap. On a commencé à discuter avec des commerçants de ce nouveau secteur-là. On a vu cinq commerçants qui ont tous dit qu’ils étaient ouverts à accueillir nos jeunes soit pour des stages, soit pour du travail à temps partiel. Ça va vraiment les intégrer dans la communauté , a-t-il expliqué.

M. Caron est également le père d’Alexandre, un jeune adulte de 33 ans vivant avec la trisomie 21, qui lui aussi, espère avoir son propre appartement. Nous on regarde la préoccupation pour le futur, mais lui, il espère avoir ce niveau d’autonomie là, même s’il aura besoin d’un certain soutien. Il rêve à ça , évoque-t-il.

Encore plus de 200 000 $ à amasser

Le programme du gouvernement du Québec AccèsLogis pourrait financer jusqu'à la moitié des coûts admissibles du projet. Toutefois, pour qu’Habitations Logis-vie ait accès à cette source de financement, l’organisme doit amasser 700 000 $ dans la communauté. La Ville de Trois-Rivières contribue à cet objectif en octroyant 400 000 $ à l’initiative. L’organisme doit toutefois encore amasser près de 200 000 $.

C’est un premier pas , a affirmé René Martin, conseiller du District des Carrefours. Il y en a une dizaine qui vont pouvoir se loger là. Les gens me disaient qu’il y a des listes d’attente, donc c’est sûr que ça va en prendre d’autres , a-t-il souligné, en disant qu’il se réjouit de la mise en place du projet dans son secteur.

Avec les informations de Coralie Laplante