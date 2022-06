Mort de bébé : une mère est accusée d’homicide, une experte parle plutôt d’infanticide

Kirsten Kramar, professeur de sociologie à l’Université de Calgary estime que les accusations portées contre la femme soulignent la façon dont la question de l’infanticide est abordée par les procureurs au Canada.

La femme Jeanene Rosa Moar a été accusée cette semaine d’homicide involontaire, la police de Winnipeg ayant découvert le corps de son bébé dans une poubelle au mois de mai.

Elle a été arrêtée mercredi.

Selon la police de Winnipeg, la décision de porter une accusation d'homicide involontaire contre Jeanene Rosa Moar avait été prise en consultation avec les procureurs de la Couronne.

Toute une différence

L’accusation à laquelle elle fait face est passible d’une peine beaucoup plus lourde que dans le cas de l’infanticide.

Mme Kramar indique qu’au Canada l’infanticide permet de traiter spécifiquement ce genre de situations.

Selon le Code criminel, il s’agit d’un acte ou une omission volontaire de la part d'une mère qui cause la mort de son nouveau-né si, à ce moment-là, elle n'est pas complètement rétablie des effets de l'accouchement […] ou de l'allaitement .

Chargement de l’image Selon la professeure de sociologie à l'Université de Calgary, Kirsten Kramar, l’accusation à laquelle la Winnipégoise fait face est passible d’une peine beaucoup plus lourde que dans le cas de l’infanticide. Photo : Photo soumise par Kirsten Kramar

Une condamnation pour homicide involontaire peut entraîner une peine de prison à vie alors que la peine maximale pour infanticide est de cinq ans, explique Mme Kramar.

Nous devons réfléchir à des solutions autres que les poursuites et l'incarcération, en particulier pour les femmes comme celle-ci , soutient l’expert qui a écrit le livre Unwilling Mothers, Unwanted Babies : Infanticide in Canada [Mères involontaires, bébés non désirés : L'infanticide au Canada].

Ils pensent que s'ils utilisent le cadre de sanctions plus sévères, ils vont en quelque sorte dissuader d'autres femmes de commettre ce genre de crimes.

L'accusation d'infanticide a été créée en 1948, et à cette époque la peine de mort était la peine obligatoire pour toute personne reconnue coupable de meurtre au premier degré.

L’experte albertaine appuie sa démonstration sur le cas de Meredith Borowiec, une femme de Calagary accusée de meurtre au second degré pour avoir jeté, à trois reprises entre 2008 et 2010, ses bébés dans une benne à ordures située devant sa résidence.

Elle a finalement été condamnée pour deux chefs d’accusation d’infanticide. En 2016, la Cour suprême a confirmé la condamnation marquant la première fois qu'elle a examiné la loi sur l'infanticide.

Dans le cas de Meredith Borowiec, les procureurs de la Couronne ont estimé que le libellé de la loi canadienne sur l'infanticide était vague, dépassé et laissait trop de place aux nouvelles mères pour tuer leur bébé, indépendamment de leur culpabilité morale.

La professeure associée au programme de justice pénale de l'Université Mount Royal à Calgary Scharie Tavcer indique qu’ une condamnation pour homicide involontaire nécessiterait de prouver un certain type d'intention criminelle, d'esprit criminel […] par opposition à l'infanticide, où la mère est malade .

Des causes profondes

La directrice académique du Centre de recherche et d'éducation sur la violence envers les femmes et les enfants de l'Université Western en Ontario, Katreena Scott, note que les mères coupables d'avoir tué leur nouveau-né ont rarement du soutien pendant leur grossesse.

Ces cas sont également liés à la violence familiale ou à la maladie mentale, note-t-elle.

L’historique de la femme de Winnipeg âgée maintenant de 31 ans démontre qu’elle a été aux prises à des dépendances, à l’itinérance et qu’elle a souffert de troubles causées par l’alcoolisation foetale. Elle a aussi subi à l’âge de 18 ans la violence et toutes formes de harcèlement de la part du petit ami de sa mère.

Ce n'est pas comme si nous ne tenions pas compte du fait qu'un bébé a été tué […] Mais nous nous intéressons aussi aux différents problèmes qui se posent aux mères qui se retrouvent avec des grossesses non désirées , mentionne Kirsten Kramar.

Elle ajoute que la loi canadienne sur l’infanticide permet d’attirer l’attention sur les circonstances sociales entourant les femmes qui se retrouvent avec des bébés non désirés et sans options .

Kirsten Kramar soutient que des cas comme celui qui se déroule à Winnipeg montrent les progrès qu’il reste à réaliser pour s'attaquer aux causes de l'infanticide.

Lorsque nos membres les plus faibles et les plus vulnérables de la société finissent par commettre ce genre d'infractions, cela en dit beaucoup plus sur la société que sur les personnes elles-mêmes.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk