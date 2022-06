Le Relais pour la vie de Shawinigan récolte 108 754 $

Dans le parc de la Rivière-Grand-Mère, 147 participants se sont relayés de 19 h à minuit; des tout petits, jusqu’aux survivants, ceux qu’on appelle les porteurs d’espoir. C’est toujours très émouvant parce qu’ils ont combattu un cancer et souvent ils sont accompagnés par leurs proches aidants , témoigne le président d’honneur, Jean-Philippe Nadeau, journaliste à ICI Mauricie.

Pour celui qui a été à l’animation de l’événement pendant six ans, les retrouvailles de cette année sont encore plus significatives.

« Je me disais, lorsqu’une personne est atteinte d’un cancer on s’accroche à quoi? On s'accroche aux traitements, on s’accroche à la recherche, on s’accroche à nos proches. J’ai une pensée pour ceux qui ont reçu des traitements au cours des deux dernières années, avec la pandémie, des gens qui n’ont pas eu de main à tenir pendant leurs traitements. Ce qui lie tout ça, c’est l’espoir. Pour moi, un événement comme le Relais pour la vie, ça représente l’espoir. »